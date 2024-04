Cặp vợ chồng suýt mất mạng vì 'yêu' và những điều ai cũng cần biết về thượng mã phong

Suýt mất mạng vì sốc đột ngột khi yêu

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi - Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội từng cho biết trên Tiền Phong: Cách đây nhiều năm khi ông còn làm ở một phòng khám gần Bệnh viện E, Hà Nội, lúc phòng khám vừa mở cửa, bác sĩ chưa kịp mặc trang phục thì ông thấy một đôi nam nữ đang xuống taxi, người nữ đỡ người nam dìu vào phòng khám kêu cấp cứu. Lúc ấy, bác sĩ chạy ra đỡ vội. Chàng trai mặt trắng bệch, mạch đập chậm, thân thể chỉ được quấn tạm chiếc chăn.

Sau một hồi cấp cứu, truyền dịch và tiêm thuốc trợ sức cho bệnh nhân, bệnh nhân mới tỉnh lại. Lúc này, người bạn gái mới kể về tai nạn xảy ra bất ngờ. Hai vợ chồng họ lên Hà Nội để chuẩn bị chia tay người vợ đi nước ngoài xuất khẩu lao động vài năm. Họ thuê nhà nghỉ ở khu vực Cổ Nhuế để nghỉ ngơi. Người vợ cho biết 3 hôm nữa sẽ bay. Vì thế, vợ chồng muốn có không gian riêng nên thuê nhà nghỉ ở. Được hai hôm đã xảy ra sự việc.

Ảnh minh họa

Theo như lời chị vợ, họ yêu nhau với tần suất 5-7 lần một ngày. Mỗi lần mệt, không còn sức chồng chị lại dùng thuốc trợ sức rồi đủ kiểu, miễn sao họ có thể “yêu” để bù cho ngày tháng xa cách sắp tới. Đến buổi sáng, vừa quan hệ với vợ xong, người chồng nằm vật ra giường kêu mệt và lạnh. Lúc ấy, vợ đắp cho hai chiếc chăn vẫn lạnh. Da tái nhợt, chân tay lạnh toát. Người vợ lo lắng gọi nhân viên nhà nghỉ giúp đỡ gọi taxi. Vì không kịp nên chị chỉ lấy tạm chiếc chăn quấn cho chồng rồi đưa đến phòng khám gần nhất.

Bác sĩ Lợi cho biết trường hợp này bị sốc đột ngột do mất sức khi yêu. Có nhiều trường hợp vì yêu quá độ hoặc yêu cấp tập dẫn đến tai nạn đáng tiếc trên.

Trường hợp của chồng chị Lê Thúy An trú tại Vũ Thư, Thái Bình là điển hình. Chồng chị An đã có một đời vợ. Sau khi ly hôn 3 năm sau anh mới cưới chị An về. Đêm tân hôn, anh hồi hộp mong chờ vì mình sắp được làm chồng lần nữa. Nhưng do buổi chiều uống nhiều rượu, khi vừa yêu vợ thì anh đã gục ngay trên bụng vợ, người lạnh toát, da trắng bệch. Chị An vội vàng ra gọi mẹ chồng vào giúp đỡ. Bà cụ lấy ít gừng giã ra, chị An đổ gói sâm mua từ mấy hôm trước cho anh uống. Nhờ thế mà cứu được chồng khỏi nguy cơ tử vong. Sau đó chị gọi xe cấp cứu đưa chồng lên Bệnh viện tỉnh. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết chồng chị bị “thượng mã phong”.

Sau này, mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, chị An đều rất lo lắng sợ tai nạn xảy ra lần nữa. Sức khỏe của chồng chị cũng giảm sút đi rất nhiều. Nói về trường hợp của chồng chị An, bác sĩ Lợi cho biết do mất sức sau đám cưới, lâu ngày không quan hệ nên anh bị căng thẳng.

Thượng mã phong là gì

Theo Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) thông tin trên Thanh Niên, thượng mã phong là tình trạng người nam đột tử trong khi sinh hoạt tình dục. Đông y gọi là chứng tẩu dương. Nếu chứng tẩu dương xuất hiện khi đang giao hợp gọi là thượng mã phong, nếu xuất hiện sau khi đã giao hợp xong gọi là hạ mã phong.

Cần xử trí đúng, khẩn cấp khi nam giới bị thượng mã phong

Với y học hiện đại, bệnh lý thượng mã phong là tình trạng đột tử trong khi giao hợp. Nguyên nhân thường gặp trên người bệnh nhân có sẵn bệnh lý tim mạch, trong quá trình giao hợp do kích thích thần kinh thực vật quá mức, từ đó dẫn đến trụy tim mạch bởi các nguyên nhân như: nhồi máu cơ tim cấp, xuất huyết não, tim - phổi bị chèn ép, thuyên tắc động mạch phổi, bệnh lý mạch vành, hạ huyết áp đột ngột…

Chuyên gia nam học của Bệnh viện Medlatec (Hà Nội) chia sẻ thêm, thượng mã phong là tình trạng đột quỵ xảy ra trong quá trình quan hệ tình dục, chủ yếu xảy ra với nam giới. Tình trạng này còn được gọi bởi nhiều tên khác nhau như: trúng phòng, phạm phòng...

Khi quan hệ, hệ thần kinh bị hưng phấn và kích thích quá mức trong khi thể trạng yếu, khiến não bộ tiết ra chất kìm hãm sự hưng phấn này để tránh gây sốc cho cơ thể. Khi đó, chất này sẽ gây ức chế thần kinh, thậm chí dừng mọi hoạt động và khiến nam giới bất tỉnh.

Các cặp vợ chồng có xu hướng quan hệ mạnh bạo, tần suất quan hệ nhiều hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm khi quan hệ tình dục cũng có thể bị thượng mã phong. Vì ít gặp nên ít người biết về thượng mã phong, trong khi đây là tình trạng đe dọa đến tính mạng, người bệnh cần được xử trí sớm.

Các dấu hiệu nhận biết nam giới bị thượng mã phong

Chuyên gia lưu ý, chứng thượng mã phong thường xuất hiện ngẫu nhiên, không thể dự báo trước, thời gian xảy ra thường rất ngắn, diễn biến nhanh chóng nên người bệnh khi gặp phải tình trạng này cần được sơ cứu đúng cách, khẩn cấp. Các dấu hiệu nhận biết:

Bị ngất sau khi xuất tinh; cơ thể lạnh, đổ nhiều mồ hôi, chân tay tím tái do thiếu ô xy, có thể co giật, các trường hợp có triệu chứng này thường khá nặng.

Cảm thấy khó thở, tức ngực, hơi thở gấp do thiếu ô xy. Ra nhiều mồ hôi, cơ thể yếu ớt, chân tay và người lạnh, có thể run từng đợt trong khi thời tiết không lạnh. Mặt mũi trắng bệch, kém sắc.

Tinh dịch chảy không ngớt, không kiểm soát được cơ thể và hành động sau xuất tinh.

Các triệu chứng thượng mã phong khá giống với đột quỵ, có thể nhẹ hơn không gây ngất nhưng không được chủ quan.

Cách xử trí thượng mã phong

Theo hướng dẫn của bác sĩ, khi quan hệ tình dục, nếu bản thân hoặc bạn tình có các dấu hiệu lâm sàng như trên, không nên hoảng hốt thúc giục hay lay người bệnh. Cần xử trí như sau:

Giữ nguyên tư thế của người bệnh. Nếu dương vật vẫn ở trong âm đạo thì không nên rút ra ngoài có thể gây sốc nặng hơn. Có thể đặt người bệnh ngồi hoặc nằm nhẹ nhàng, hà hơi thổi khí vào miệng bệnh nhân.

Dùng tay hoặc một vật cứng phù hợp (có thể dùng kim khâu hoặc trâm cài tóc) bấm mạnh vào đầu xương cùng cụt, gần hậu môn.

Tiếp theo ấn mạnh vào huyệt nhân trung nằm giữa mũi và môi bằng ngón tay cái.

Cho người bệnh nằm xuống khi cơ thể đã thả lỏng, xoa bóp toàn thân, hô hấp nhân tạo nếu cảm thấy nhịp thở của người bệnh yếu đi.

Các bước sơ cứu trên có vai trò rất quan trọng, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy hiểm, do thượng mã phong có thể dẫn đến tử vong.

Sau sơ cứu, người bệnh cần được theo dõi sức khỏe, thăm khám để kiểm tra và điều trị nếu có biến chứng. Không nên vì tâm lý e ngại mà không đi khám hoặc cấp cứu, người bệnh có thể tử vong do không được hỗ trợ y tế đúng cách.

Nếu người bệnh bất tỉnh hoặc có dấu hiệu sức khỏe bất thường như: co giật, khó thở, người tím tái, cần gọi cấp cứu ngay lập tức.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]