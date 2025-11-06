Cách xử lý nhanh, tránh biến chứng khi bị 'ong sát thủ' đốt

Không giống ong mật, ong bắp cày có thể đốt nhiều lần vì không bị mất ngòi sau mỗi lần tấn công. Khi đốt, chúng bơm nọc độc vào da người. Phần lớn vết đốt của ong bắp cày gây đau rát dữ dội, nhất là khi bị tấn công bất ngờ. Các triệu chứng phổ biến gồm: đau tại chỗ bị đốt, sưng đỏ lan rộng quanh vết đốt, ngứa, nóng rát, và trong một số trường hợp có thể nổi mề đay nếu cơ thể phản ứng với nọc độc.

Có nhiều loài ong bắp cày, trong đó ong vàng và ong vò vẽ (gồm loài ong bắp cày khổng lồ châu Á) thường gặp nhất. Tương tự, có nhiều nguyên nhân khiến ong tấn công con người, song phần lớn chúng chỉ đốt khi bị quấy rầy, hoặc cảm thấy bị đe dọa. Ảnh: vasneezers

Cách xử lý và điều trị vết ong bắp cày đốt tại nhà

Khi bị ong bắp cày đốt, vùng da quanh vết đốt thường sưng to và phản ứng mạnh, nhưng điều này thường không nguy hiểm. Chỉ khi bị đốt ở miệng, mũi hoặc cổ họng, bạn mới cần đến bệnh viện ngay do nguy cơ sưng tắc đường thở.

Có nhiều cách chữa và giảm đau tại nhà có thể làm dịu nhanh cơn đau do vết ong đốt. Dưới đây là một số biện pháp đơn giản giúp bạn xử lý vết "ong sát thủ" đốt tại nhà một cách hiệu quả.

Rửa sạch vùng bị đốt

Đầu tiên, hãy rửa sạch vùng bị đốt bằng xà phòng và nước ấm. Việc này có thể loại bỏ bất kỳ vi khuẩn hoặc nọc độc nào của ong, đồng thời rửa trôi một phần nọc độc còn sót lại trên da.

Chườm lạnh

Quấn khăn mỏng quanh túi đá hoặc túi chườm lạnh, sau đó đặt lên vết đốt từ 30 đến 60 phút, theo chu kỳ 10 phút chườm - 10 phút nghỉ. Cách này giúp giảm sưng và đau do ong bắp cày đốt.

Uống thuốc kháng viêm

Để giảm sưng, bạn có thể dùng thuốc kháng viêm như ibuprofen. Thuốc giúp giảm đau và làm dịu phản ứng viêm tại vị trí bị đốt.

Bôi thuốc kháng histamine

Một trong những triệu chứng thường gặp sau khi bị ong bắp cày đốt là ngứa ở vị trí tiêm nọc và vùng da xung quanh, tùy mức độ lan rộng của vết đốt. Cảm giác ngứa vốn có thể tăng dần trong vài giờ sau đó, vì thế, bạn nên bôi thuốc kháng histamine, kem chứa corticosteroid hoặc kem calamine lên toàn bộ vùng da đỏ và sưng để giảm ngứa.

Khi nào cần đi khám bác sĩ

Vết đốt của ong bắp cày có thể gây đau rát, nhưng nếu được xử lý đúng cách tại nhà, cơn đau thường chỉ kéo dài trong vòng một ngày. Tuy nhiên, nếu bạn bị đau kéo dài hoặc sưng không giảm sau vài ngày, đó có thể là dấu hiệu nhiễm trùng, và bạn nên đến gặp bác sĩ để được điều trị kịp thời.

Nếu bị nhiễm trùng hoặc dị ứng với nọc ong bắp cày, tình trạng có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Trong một số trường hợp, người bị đốt có thể phản ứng dị ứng nguy hiểm đến tính mạng. Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm: căng tức ở ngực hoặc cổ họng, ngứa rát trong cổ họng, ho dữ dội không kiểm soát, khò khè, buồn nôn hoặc nôn, chóng mặt, ngất xỉu, đổ mồ hôi nhiều, lo âu, và nổi mề đay khắp cơ thể.

Nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào kể trên, cần được cấp cứu y tế ngay lập tức. Sau khi được điều trị ổn định, bạn nên trao đổi với bác sĩ để xác định liệu mình có dị ứng với ong hoặc ong bắp cày hay không, đồng thời thảo luận về các biện pháp phòng tránh trong tương lai.