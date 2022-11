Cà phê của giúp sinh lý nam trở nên mạnh mẽ hơn?

Cà phê là một trong những đồ uống phổ biến nhất trên thế giới, chúng giúp cải thiện mức năng lượng, tăng thêm sự tập trung cho người sử dụng chúng.

Đối với nam giới nói riêng, một tách cà phê hằng ngày có thể làm được nhiều điều hơn là việc đánh thức não bộ. Tờ VerywellHealth cho biết, đã có một số nghiên cứu cho thấy nam giới uống 2 – 3 tách cà phê nhỏ mỗi ngày có tỉ lệ mắc chứng rối loạn cương dương thấp hơn người không sử dụng.

Cà phê chỉ tốt khi uống đúng cách. Ảnh: HQ

Theo một nghiên cứu đăng tải trên trung tâm khảo sát nghiên cứu về sức khỏe và dinh dưỡng Quốc Gia (Hoa Kỳ) vào năm 2004 cho thấy, những người đàn ông tiêu thụ từ 85 - 170 miligam caffeine mỗi ngày có nguy cơ bị rối loạn cương dương thấp hơn 42%. Những người tiêu thụ từ 171-303 miligam caffeine (tương đương 2-3 cốc cà phê) mỗi ngày có nguy cơ bị rối loạn cương thấp hơn 39% so với những người không tiêu thụ caffeine.

Điều này có thể là do caffeine làm giãn động mạch và cơ trơn ở dương vật, cho phép lưu lượng máu nhiều hơn và cải thiện chức năng cương dương. Những người đàn ông uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày có thể cương cứng và duy trì sự cương cứng dễ dàng hơn.

Mặc dù vậy, có một số nghiên cứu gần đây lại không nhận thấy mối quan hệ giữa caffeine tác động đến việc giảm thiểu chứng rối loạn cương dương ở nam giới.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, việc uống cà phê ở số lượng vừa phải vẫn có những lợi ích nhất định của chúng. Ngược lại lượng caffeine dư thừa lại có thể gây ra các tác dụng phụ như lo lắng, gián đoạn giấc ngủ, đau đầu, tim đập nhanh, cản trở chức năng tình dục và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể của bạn.

Tờ Mayo Clinic cũng nhấn mạnh, thời gian để phân hủy 50% lượng caffeine ban đầu là từ 1,5 – 9,5 giờ đồng hồ. Do đó nếu dùng quá liều caffeine rất dễ khiến cơ thể bị ngộ độc dẫn đến hiện tượng vã mồ hôi, tim đập nhanh, thậm chí co giật do tác động kích thích mạnh của cà phê lên não bộ.

Lượng caffeine tồn dư cao trong cơ thể cũng có thể khiến bạn mất cân bằng nội tiết tố, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh dục của nam giới. Đơn cử như caffeine dư thừa có thể kích thích tuyến thượng thận hoạt động mạnh, sản sinh cortisol và adrenaline giúp bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, những hormone này lại ức chế việc sản xuất nội tiết tố testosterone. Ngoài ra, nếu nam giới lạm dụng cà phê để đối phó với tình trạng stress, căng thẳng sẽ vô tình tạo phản ứng cộng hưởng giữa stress sẵn có và cortisol sinh ra do dùng cà phê quá nhiều sẽ càng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh lý.

Bên cạnh đó, các chuyên gia nhấn mạnh thêm rằng, việc sử dụng cà phê ngoài đúng liều lượng thì cần có thời gian sử dụng hợp lý. Theo đó dù là nam hay nữ thì cũng không nên uống cà phê khi bụng rỗng, và không uống trước giờ đi ngủ 2 tiếng đồng hồ.

