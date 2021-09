Bộ Y tế cảnh báo về “thần dược” hỗ trợ điều trị COVID-19 Xuyên Tâm Liên giả mạo

Bộ Y tế đã chuyển tin về sản phẩm Xuyên Tâm Liên giả mạo đến cơ quan điều tra Khánh Hoà.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo, phát hiện sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xuyên Tâm Liên quảng cáo là "thần dược hỗ trợ điều trị - phòng chống COVID-19" giả mạo.

Theo Bộ Y tế, đây là sản phẩm giả mạo.

Thông tin của Cục An toàn thực phẩm cho biết, theo phản ánh, hiện nay trên thị trường đang xuất hiện sản phẩm có tên gọi thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xuyên Tâm Liên trên hình hộp sản phẩm có ghi:

Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC MỸ PHẨM DIAMOND PHÁP (Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn 2, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam); Phân phối bởi Công ty TNHH Hằng Thu Pharma (Địa chỉ: số nhà 68, đường Lương Văn Can, khu AT, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) đang quảng cáo sản phẩm có công dụng: Thần dược hỗ trợ điều trị - phòng chống COVID; Giảm ho, long đờm, chảy mũi do viêm họng, cảm lạnh, cảm cúm; Trị khó thở do viêm phổi, viêm phế quản; Tăng cường sức khỏe; Tăng cường sức đề kháng; Tăng miễn dịch cho cơ thể; Phòng ngừa virus, vi khuẩn tấn công gây viêm đường hô hấp.

Trước thông tin nêu trên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định Công ty TNHH Hằng Thu Pharma chưa đăng ký bản công bố sản phẩm cho thực phẩm sức khỏe Xuyên Tâm Liên tại Cục.

Cục An toàn thực phẩm đã chuyển thông tin trên đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để xác minh vụ việc.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo:

- Không có bất kì loại thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào chữa được COVID-19 hay kháng COVID-19.

- Không có bất kì thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào được phép ghi công dụng "giảm bệnh, trị bệnh".

- Trên nhãn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe luôn luôn phải ghi rõ "Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".

- Người tiêu dùng phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ghi các công dụng trên thì đề nghị không mua, không sử dụng và báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.

- Khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở cần liên hệ ngay với cơ quan Y tế để được hướng dẫn khám, điều trị kịp thời.

