Bộ trưởng Y tế: Dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trong năm 2022

Việt Nam đã triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi từ tháng 11/2021, vắc-xin tiêm là Pfizer. Công tác tiêm chủng cho trẻ chủ yếu được triển khai tại các nhà trường. Bộ Y tế cho biết đến nay số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 15.311.444 liều, trong đó mũi 1: 8.214.732 liều; Mũi 2: 7.096.712 liều. Đến nay đã có 41 tỉnh, thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này là Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Nông, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang.