Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP.HCM đã có 500 giường đi vào hoạt động

Thứ trưởng Bộ Y tế: An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp cần xây dựng kịch bản khi ca mắc COVID-19 tăng cao Ngày 2/8, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên lưu ý tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên cả nước, nguy cơ lây nhiễm dịch vẫn còn cao. Vì vậy, các tỉnh cần tiếp tục tập trung thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các hướng dẫn theo dõi, giám sát, điều trị của Bộ Y tế; tổ chức cách ly kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ và phát hiện nhanh, phong tỏa sớm các ca bệnh để hạn chế dịch lây lan ra cộng đồng. Cùng với đó, địa phương cần xây dựng các kịch bản khi có ca bệnh tăng cao; đảm bảo an toàn, không để đội ngũ y tế bị lây nhiễm chéo.