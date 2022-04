Bé 6 tuổi đột ngột qua đời sau khi uống nước tăng lực, chuyên gia khuyến cáo dừng ngay thói quen này

Uống nước có nhiều đường và chất cafein có thể gây rối loạn thần kinh, tăng nguy cơ bệnh tim, béo phì và chứng tăng động. Ngoài ra, thức uống này cũng có thể gây ra bệnh huyết áp cao ở thanh thiếu niên, gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Sự việc đau lòng xảy ra với cậu bé Francisco Cervantes, 6 tuổi ở Mexico. Theo thông tin từ trang Mirror, vài ngày trước, cậu bé Francisco Cervantes, 6 tuổi, đã đến chơi ở nhà bà ngoại. Vừa đến nhà, vì quá khát nước, cậu bé thấy cốc nước tăng lực đặt ở trên bàn liền nhanh chóng cầm lên uống để làm dịu cơn khát của mình.

Ngay sau khi uống nước tăng lực, cậu bé đã có dấu hiệu ngộ độc rồi rơi vào tình trạng chết não và tử vong sau đó 6 ngày.

Bé Francisco Cervantes. Ảnh: KT

Được biết, hiện không có thêm bất kỳ báo cáo nào về việc cậu bé có mắc bệnh nền nào trước đó hay không. Nnhưng một số tổ chức y tế chỉ ra rằng, vì nước tăng lực thường chứa nhiều cafein và đường nên không nên cho trẻ nhỏ uống.

Trước đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã lưu ý trong báo cáo điều tra năm 2019, đã có 34 trường hợp tử vong do uống nước tăng lực, do đó cần điều tra về độ an toàn của chúng. Các báo cáo vào thời điểm đó chỉ ra rằng tiêu thụ nước tăng lực có liên quan đến ngừng tim, nhồi máu cơ tim, bóc tách mạch vành tự phát và co thắt mạch vành.

Tại một cuộc nghiên cứu tại Trung tâm Y học thuộc Không quân Mỹ, các nhà khoa học đã thực hiện một nghiên cứu nhỏ để tìm hiểu sự nguy hiểm của nước tăng lực. Kết quả cho thấy, nhịp tim của nhóm người uống nước tăng lực có dấu hiệu tạm ngừng 10ms giữa các nhịp.

Ảnh minh họa

Theo phân tích, một lon nước tăng lực có thể chứa đến 50 gram đường. Lượng đường này vượt quá mức tối đa mỗi người nên tiêu thụ trong một ngày nên sẽ dẫn đến nguy cơ tăng cân, sâu răng và cao huyết áp, thậm chí là tiểu đường.

Ngoài ra, những người thích uống nước tăng lực thường có thói quen sử dụng chúng thay cho nước hoặc đồ uống lành mạnh khác để giải khát. Nước uống tăng lực có hàm lượng cafein cao làm người uống có nguy cơ mất nước nhanh hơn, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng. Nguy hiểm hơn là thức uống tăng lực làm tim đập nhanh hơn, dẫn đến tình trạng tăng huyết áp, dễ bị stress nhiệt.

Theo Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ, tuyệt đối không nên cho trẻ em uống nước tăng lực. Mặc dù ngành công nghiệp thức uống năng lượng chủ yếu phục vụ cho trẻ em và những người trẻ tuổi, tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo chất cafein có thể gây hậu quả lớn hơn đối với nhóm tuổi này.

