Uống rượu liên tục suốt mấy chục năm, người đàn ông suýt mất mạng vì đủ thứ bệnh

Thứ Năm, ngày 28/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Lo lạm dụng rượu nhiều năm, ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1964 suýt mất mạng do xuất huyết tiêu hóa nặng.

Ung thư gan Sự kiện:

Vừa qua, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã can thiệp thành công cho một người bệnh bị xơ gan, xuất huyết tiêu hóa nặng do uống rượu suốt mấy chục năm.

Kỹ thuật này giải quyết triệt để tình trạng chảy máu ở bệnh nhân bị xơ gan, giảm tối đa nguy cơ chảy máu tiêu hóa tái phát và giảm tử vong do mất máu.

Ông Đ. xuất huyết tiêu hóa nặng suýt mất mạng.

Người bệnh Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1964, trú tại Cổ Tiết – Tam Nông – Phú Thọ nhập viện trong tình trạng bị xuất huyết tiêu hóa nặng và shock phải truyền số lượng máu nhiều. Sau khi nội soi cho thấy người bệnh bị giãn tĩnh mạch thực quản độ III và giãn tĩnh mạch dạ dày nặng, nội soi đã thắt búi giãn nhưng nguy cơ chảy máu tái phát rất cao, tiên lượng xấu.

Sau can thiệp 1 ngày, sức khỏe người bệnh đã dần hồi phục, người bệnh có thể đi lại và sinh hoạt bình thường.

Theo BS Trần Quang Lục, kỹ thuật TIPS là kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu, điều trị và dự phòng chảy máu tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản hoặc tĩnh mạch dạ dày ở người bệnh xơ gan.

Đây là một trong những phương pháp can thiệp khó mà rất ít các bệnh viện có thể thực hiện được, đòi hỏi đội ngũ bác sỹ có trình độ chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm, đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ, sử dụng nhiều vật tư, vật liệu can thiệp và dự phòng được những tình huống khó phát sinh trong quá trình can thiệp.

Các bác sĩ cảnh báo, uống nhiều rượu gây tổn hại nghiêm trọng đối với sức khỏe: Rượu làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng, ung thư miệng; Uống rượu nhiều khi đói gây viêm loét dạ dày, chảy máu dạ dày. Bởi khi dạ dạ trống rỗng thì tỷ lệ hấp thụ rượu chậm lại nhưng không dừng lại; Khi rượu đi vào cơ thể, mạch máu giãn ra làm cơ thể mất nhiệt, huyết áp bị giảm có thể mất mạng.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/uong-ruou-lien-tuc-suot-may-chuc-nam-nguoi-dan-ong-suyt-mat-mang-vi-du-t...Nguồn: https://baogiaothong.vn/uong-ruou-lien-tuc-suot-may-chuc-nam-nguoi-dan-ong-suyt-mat-mang-vi-du-thu-benh-d443526.html