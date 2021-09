Ăn mỗi ngày một ít những thực phẩm này giúp quý ông “thăng hoa” trong mọi cuộc yêu

Thứ Sáu, ngày 17/09/2021 16:00 PM (GMT+7)

Đến một độ tuổi nhất định, nồng độ androgen trong cơ thể nam giới sẽ giảm, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến “cuộc yêu”.

1. Thực phẩm chứa kẽm

Kẽm rất quan trọng đối với nam giới. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, kẽm có thể cải thiện chức năng của hệ thống sinh sản nam giới, đặc biệt là chất lượng và số lượng tinh trùng. Nó được gọi là “androgen tự nhiên”, vì vậy, nam giới muốn giàu sinh lực hãy ăn nhiều các thẩm chữa kẽm như: hàu, cua, sò, các loại rau củ họ đậu, hạt khô, trứng, sữa…

2. Thực phẩm chứa protein

Như chúng ta đã biết, thành phần chính trong tinh dịch là protein. Nếu thường xuyên “âu yếm” thì phải bổ sung protein kịp thời, bởi hàm lượng protein trong cơ thể quá thấp thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng “cuộc yêu”. Những thực phẩm chứa protein cần thiết cho cơ thể gồm: ức gà, hạnh nhân, trứng, sữa chua, bông cải xanh, yến mạch…

3. Thực phẩm chứa vitamin

Vitamin E và C không thể thiếu để cơ thể tạo nên hormone sinh dục. Nếu hàm lượng vitamin E và C trong cơ thể đàn ông giảm, sẽ gây tác động lớn đến nồng độ androgen và xuất hiện hiện tượng suy giảm “khả năng”. 3 loại tực phẩm giàu vitamin dưới đây co thể giúp nam giới tăng cường androgen trong cơ thể:

Hàu: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hàu chứa rất nhiều kẽm và dopamine, đây là hai chất có công dụng rất lớn trong việc duy trì độ đàn hồi của thành mạch máu. Vậy nên, chất dopamine có thể làm tăng hưng phấn của não bộ, từ đó tác động đến nồng độ androgen ở nam giới. Nam giới ăn nhiều hàu sống có thể giúp tăng cường khả năng sinh lý, thỏa mãn trong mọi “cuộc yêu”.

Gạo đen: Từ xa xưa, gạo đen đã được biết đến là thực phẩm giàu axit amin và các nguyên tố khoáng. Gạo đen có chức năng dưỡng trung, dưỡng khí, bộ thận tráng dương, nuôi dưỡng “tinh binh” vô cùng hiệu quả.

Chạch: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chạch chứa nhiều protein chất lượng cao, đồng thời cũng rất giàu vitamin và các nguyên tố vi lượng. Chạch có tác dụng bồi bổi khí huyết, tăng cường chức năng của lá lách và điều hòa huyết khí của cơ thể. Thực phẩm này dùng để bồi bổ, đặc biệt cho nam giới rất hiệu quả.

