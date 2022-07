Ăn 1 quả này mỗi ngày đặc biệt tốt cho “chuyện ấy” của quý ông

Chuối, một loại trái cây phổ biến trên toàn thế giới, có nhiều lợi ích chữa bệnh cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Đối với nam giới, chuối có thể mang lại một số lợi ích từ cải thiện khả năng sinh sản đến quản lý lượng đường trong máu, ngăn ngừa hói đầu đến tăng cường sức khỏe tim mạch.

1. Cải thiện tình trạng xuất tinh sớm

Theo một nghiên cứu, viêm tuyến tiền liệt mãn tính (viêm tuyến tiền liệt mãn tính) thường xảy ra ở nam giới bị xuất tinh sớm, một vấn đề tình dục không ai mong muốn trong cuộc yêu. Chuối là loại quả có tác dụng chống oxy hóa mạnh do sự hiện diện của các hợp chất phenolic. Điều này có thể giúp giảm các vấn đề liên quan đến xuất tinh sớm do viêm nhiễm.

2. Giúp thúc đẩy tâm trạng

Ăn chuối có thể giúp cải thiện mức serotonin trong não, do đó, có thể giúp cải thiện tâm trạng của một người hiệu quả. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe tâm thần ở nam giới, đồng thời cũng có thể giúp cải thiện tâm trạng để cải thiện ham muốn tình dục.

3. Điều trị các vấn đề về tóc và da đầu

Trong số nhiều phương pháp điều trị bằng thảo dược, chuối là một trong số các nguyên liệu có chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng quan trọng giúp phát triển tóc và cải thiện tình trạng da đầu, giảm rụng tóc và nguy cơ hói ở quý ông.

4. Cung cấp năng lượng tức thì

huối có thể là một nguồn năng lượng dồi dào và hiệu quả cho các vận động viên sức bền. Ăn một quả chuối cỡ trung bình (∼118 g) có thể cung cấp các chất dinh dưỡng như carbohydrate, kali, chất xơ và vitamin B6, tất cả đều giúp cung cấp lượng năng lượng cao. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong trái cây giúp cung cấp dinh dưỡng và hỗ trợ tế bào sau khi tập thể dục lâu, giúp sửa chữa tế bào.

5. Tốt cho chứng rối loạn cương dương

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng rễ và lá của cây Phytolacca dodecandra (thường được gọi là quả berry), khi trộn với chuối chín có thể giúp điều trị rối loạn cương dương và bất lực tình dục. Ngoài ra, chuối cũng giúp cải thiện lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục và có thể giúp cải thiện tình trạng bệnh đáng kể.

6. Tốt cho tim mạch

Nhiều nghiên cứu nói rằng, bệnh tim mạch vành phổ biến ở nam giới so với nữ giới, có thể là do các yếu tố như hút thuốc, lạm dụng chất kích thích, nghiện rượu bia... Lượng kali dồi dào có trong chuối là một chất dinh dưỡng tốt cho tim có thể giúp duy trì chức năng tim ổn định, lưu lượng máu, sức mạnh cơ tim và các chức năng thần kinh, do đó có thể giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim.

7. Kiểm soát bệnh tiểu đường

Nam giới có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn so với nữ giới. Các nghiên cứu nói rằng, ăn chuối có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, độ chín của chuối rất quan trọng trong việc kiểm soát căn bệnh này. Bệnh nhân tiểu đường chỉ nên ăn chuối chưa chín vì chúng có chỉ số đường huyết thấp đến trung bình so với chuối chín hoặc quá chín.

8. Ngăn ngừa các vấn đề về thận

Chuối là một nguồn giàu magiê, kali và vitamin B6, là những chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe tốt của thận. Tiêu thụ chuối có thể giúp duy trì các chức năng của thận và ngăn ngừa sự phát triển của sỏi thận do có ít oxalat.

