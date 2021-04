Lý do hay ho đằng sau việc đàn ông nên siêng ăn... chuối

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021 16:00 PM (GMT+7)

Chuối là loại quả diệu kì mà thiên nhiên ưu đãi cho loài người, đặc biệt là rất tốt cho đấng mày râu cũng như đời sống tình dục của họ.

Không phải ngẫu nhiên mà chuối lại được đứng đầu bảng trong số những trái cây tốt nhất cho sức khỏe của con người. Chuối có rất nhiều chất chống ôxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do. Ngoài ra, nó còn là một thực phẩm để tăng hàm lượng magiê, kali, viatmin C và vitamin B6. Những ưu điểm vượt trội của chuối so với các loại hoa quả khác là không thể chối cãi. Tuy nhiên, loại quả này còn có tác dụng tốt cho sức khỏe nam giới.

Chuối chứa nhiều kali, giúp ích cho cơ bắp và tim mạchCung cấp năng lượng cho hoạt động thể chất và sức khỏe tim mạch

Cần biết rằng nếu bạn không tiêu thụ đủ kali thì cơ thể dễ bị chuột rút, gây đau nhức cơ, nhất là sau các hoạt động thể chất. Và điều đáng nói hơn là khi cơ thể không được cung cấp đủ khoáng chất trên sẽ làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, theo Men's Health. Đó là lý do bạn nên thường xuyên ăn các thực phẩm giàu kali, trong đó có chuối.

Kali trong chuối giúp làm giảm rủi ro xơ cứng động mạch, một trong những yếu tố gây ra bệnh tim mạch. Mỗi quả chuối cỡ vừa có khoảng 400mg kali, rất cần thiết cho chức năng cơ bắp và hoạt động của hệ thần kinh cũng như đóng vai trò duy trì sự cân bằng lành mạnh chất lỏng trong cơ thể.

Chuối không có cholesterol và hương vị thơm ngon tự nhiên nên luôn là món tráng miệng lành mạnh của những người hướng đến chế độ ăn khoa học. Mỗi quả chuối cung cấp 15% nhu cầu vitamin C hằng ngày của một người, để hỗ trợ cho hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả và tăng cường sức khỏe tế bào.

Chuối giàu carbohydrate, đồng thời cung cấp lượng đường và tinh bột tự nhiên tăng cường năng lượng cho cơ thể trong những hoạt động cơ bắp. Nên những người không có thời gian ăn nhẹ thì chỉ cần tiêu thụ một quả chuối cũng đủ năng lượng cho một buổi tập gym cơ bản.

Nâng cao đời sống tình dục cho nam giới

Chuối có nhiều các chất như magie và kẽm góp phần làm tăng hưng phấn, giúp quý ông rút ngắn thời gian trở lại "sàn đấu".

Ngoài ra, trong chuối còn chứa một ít chất bromelain, đây một loại enzyme được cho là có tác dụng tốt đối với lượng testosterone trong máu - yếu tố quyết định chức năng sinh lý, sinh sản và sức khỏe nền tảng của nam giới.

Chất mangan có trong quả chuối cũng thật hữu ích, nam giới hấp thu đủ lượng chất này sẽ cải thiện hiệu quả chất lượng tinh trùng, tăng khả năng di chuyển và độ linh hoạt của tinh trùng.

Bên cạnh đó, chuối còn chứa nhiều vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D, E bổ dưỡng cho sức khỏe. Để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, mỗi ngày nam giới cần ăn khoảng 450g trái cây, trong đó có chuối.

Chuối đem lại nhiều ích lợi cho các hoạt động thể chất của nam giới

Giảm bớt sự khó chịu do chất cồn

Phái mạnh thường hay phải nhậu nhẹt thì càng nên siêng ăn chuối sau các cuộc chè chén. Vì loại trái cây này có thể bổ sung nguồn kali mà cơ thể hao hụt trong quá trình uống bia rượu, giúp làm giảm bớt sự khó chịu do chất cồn gây ra.

Giúp não tập trung, giảm căng thẳng, stress

Trong chuối có chứa một loại acid amin có tên gọi là tryptophan, sau khi hấp thu vào cơ thể sẽ được chuyển đổi thành serotonin. Serotonin là một chất dẫn truyền thần kinh giúp duy trì sức khỏe tinh thần, não bộ linh hoạt, tinh thần thư thái, nâng cao hiệu quả công việc.

Ngoài ra, chuối rất giàu vitamin B, đặc biệt là B6 và B12 giúp hệ thần kinh hoạt động tốt hơn. Do đó, nam giới mỗi ngày nên ăn một quả chuối để giữ sức khỏe tinh thần, hạn chế căng thẳng, stress, đặc biệt là những người lao động trí óc.

Lưu ý khi bảo quản và ăn chuối

Bạn nên nhớ: Đừng lột vỏ quá sớm nếu muốn tận dụng thành phần sinh học của chuối và nếu chưa dùng, nên giữ chuối ở nơi thoáng mát tự nhiên.

Chuối mất hết tác dụng nếu trữ trong tủ lạnh hay ngăn đá. Nói rõ hơn, kem chuối chỉ để ngon miệng. Mua chuối cũng cần biết cách: Chuối có vỏ vàng với điểm nhỏ li ti màu nâu là chuối nên thuốc. Trái lại, chuối cho dù còn tươi nhưng trên vỏ có nhiều mảng lớn màu đen chỉ tốt cho người bán, vì không còn tác dụng dược lý cũng như dinh dưỡng.

