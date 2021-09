852.480 liều vắc-xin AstraZeneca do Đức hỗ trợ đã về Việt Nam

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 16:30 PM (GMT+7)

Ngày 16/9, có 852.480 liều vắc-xin AstraZeneca phòng COVID-19 do Chính phủ Đức hỗ trợ cho Việt Nam đã về đến Hà Nội.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 22:48 17/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +11.506 663.232 16.602 212 1 TP.HCM +5.972 326.795 12.803 166 2 Bình Dương +4.013 173.086 1.552 28 3 Đồng Nai +345 38.081 422 0 4 Long An +273 29.843 361 2 5 Kiên Giang +180 3.929 31 0 6 Tiền Giang +118 12.760 344 2 7 Tây Ninh +114 6.998 114 2 8 An Giang +106 3.091 32 0 9 Quảng Ngãi +52 1.073 0 0 10 Cần Thơ +50 5.016 89 1 11 Quảng Bình +37 1.387 1 0 12 Đồng Tháp +35 8.036 248 4 13 Khánh Hòa +35 7.458 96 1 14 Bình Phước +21 1.091 6 0 15 Bình Thuận +18 2.944 45 1 16 Hà Nội +15 4.118 53 0 17 Bạc Liêu +14 331 0 0 18 Ninh Thuận +13 795 8 0 19 Bà Rịa - Vũng Tàu +12 3.974 40 1 20 Quảng Trị +12 150 1 0 21 Hậu Giang +11 481 2 0 22 Phú Yên +10 2.927 34 0 23 Bình Định +9 985 11 1 24 Nghệ An +9 1.802 13 0 25 Đà Nẵng +8 4.854 61 2 26 Sóc Trăng +6 1.015 24 0 27 Cà Mau +3 271 4 1 28 Vĩnh Long +3 2.132 58 0 29 Thanh Hóa +3 419 2 0 30 Thừa Thiên Huế +3 790 11 0 31 Lâm Đồng +3 272 0 0 32 Gia Lai +1 535 2 0 33 Bến Tre +1 1.857 67 0 34 Quảng Nam +1 586 5 0 35 Hải Dương 0 167 1 0 36 Điện Biên 0 61 0 0 37 Phú Thọ 0 22 0 0 38 Hải Phòng 0 27 0 0 39 Nam Định 0 52 1 0 40 Hà Giang 0 28 0 0 41 Bắc Kạn 0 5 0 0 42 Quảng Ninh 0 9 0 0 43 Yên Bái 0 3 0 0 44 Hà Nam 0 77 0 0 45 Lai Châu 0 1 0 0 46 Hòa Bình 0 16 0 0 47 Tuyên Quang 0 2 0 0 48 Thái Nguyên 0 15 0 0 49 Bắc Giang 0 5.822 14 0 50 Hưng Yên 0 293 1 0 51 Bắc Ninh 0 1.892 14 0 52 Trà Vinh 0 1.433 16 0 53 Sơn La 0 251 0 0 54 Đắk Nông 0 496 0 0 55 Đắk Lắk 0 1.502 7 0 56 Hà Tĩnh 0 446 4 0 57 Ninh Bình 0 79 0 0 58 Lào Cai 0 103 0 0 59 Kon Tum 0 27 0 0 60 Lạng Sơn 0 212 1 0 61 Thái Bình 0 76 0 0 62 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 17/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 33.087.984 Số mũi tiêm hôm qua 712.517

Đây là đóng góp của Chính phủ Đức cho chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam. Việc hỗ trợ vắc-xin này được thực hiện qua cơ chế phân bổ vắc-xin quốc tế COVAX với sự phối hợp chặt chẽ của UNICEF và WHO Việt Nam cũng như Chính phủ Việt Nam.

Vắc-xin đang được chuyển vào kho của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương - Ảnh: WHO Việt Nam/Hương Lê

Với lô vắc-xin do Chính phủ Đức ủng hộ này, đến nay, Việt Nam đã nhận 12.578.110 liều vắc-xin COVID-19 qua cơ chế COVAX. Cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI) và Liên minh Vắc-xin (GAVI) đồng khởi xướng và UNICEF là đối tác phân phối chính.

Đại sứ Đức tại Việt Nam, TS. Guido Hildner chia sẻ: Nước Đức luôn sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Đức và Liên minh châu Âu ủng hộ chiến dịch tiếp cận công bằng và minh bạch vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn cầu qua cơ chế COVAX.

TS. Kidong Park, Quyền Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc và Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam thay mặt các tổ chức Liên Hợp Quốc cảm ơn Chính phủ và nhân dân Đức đã chia sẻ với nhân dân Việt Nam những liều vắc-xin được chuyển tới qua cơ chế COVAX này.

Với lô vắc-xin do Chính phủ Đức ủng hộ này, Việt Nam đã nhận tổng cộng 12.578.110 liều vắc xin COVID-19 qua cơ chế COVAX.

Tính đến nay, nước Đức đã bàn giao tổng cộng hơn 8 triệu liều vắc-xin AstraZeneca cho Cơ chế COVAX. Bên cạnh Việt Nam, các nước Mauritania, Tajikistan, Sudan, Uzbekistan và Ghana cũng đã nhận được vắc-xin từ nguồn này. Các quốc gia tiếp nhận vắc-xin được COVAX lựa chọn do Cơ chế này nắm được tình hình tại từng quốc gia. Vì vậy, có thể phân bổ vắc-xin một cách công bằng trên toàn cầu.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 38 triệu liều vắc-xin COVID-19 các loại khác nhau, trong đó nhiều nhất là vắc-xin AstraZeneca.

