6 loại thực phẩm giúp lá phổi khỏe mạnh hơn mỗi ngày

Phổi là cơ quan đóng vai trò trung tâm trong hệ hô hấp, chịu trách nhiệm cung cấp oxy cho cơ thể và loại bỏ khí CO₂. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường, khói thuốc lá, thói quen sống thiếu lành mạnh hay bệnh tật đều có thể khiến lá phổi suy yếu theo thời gian.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung một số thực phẩm vào bữa ăn hàng ngày có thể hỗ trợ làm sạch phổi, giảm nguy cơ viêm nhiễm và cải thiện khả năng hô hấp.

1. Một số thực phẩm tốt cho phổi

Dưới đây là 6 loại thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe cho phổi:

1.1 Quả óc chó tốt cho phổi

Theo thông tin trên trang TOI, quả óc chó là nguồn cung cấp magiê dồi dào – một khoáng chất thiết yếu giúp duy trì hoạt động của các cơ hô hấp và hỗ trợ quá trình thở hiệu quả. Ngoài ra, loại hạt này còn chứa nhiều axit alpha-linolenic (ALA), một dạng axit béo omega-3 từ thực vật có đặc tính kháng viêm, góp phần cải thiện lớp niêm mạc của mô phổi và bảo vệ chức năng hô hấp lâu dài.

Quả óc chó giúp tăng cường sức khỏe cho phổi

1.2 Củ dền đỏ

Củ dền giàu nitrat tự nhiên, khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành oxit nitric – một phân tử có tác dụng giãn mạch, giúp hạ huyết áp và cải thiện lưu lượng máu. Cơ chế này không chỉ hỗ trợ sức khỏe tim mạch mà còn tăng khả năng vận chuyển oxy đến các mô, từ đó có lợi cho chức năng hô hấp, đặc biệt trong quá trình tập luyện.

Ngoài ra, củ dền chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa nhóm betalain, giúp giảm stress oxy hóa và bảo vệ tế bào phổi.

Củ dền đỏ giúp giảm stress oxy hóa và bảo vệ tế bào phổi.

1.3 Nghệ

Nghệ chứa curcumin – một hợp chất có đặc tính kháng viêm tự nhiên, được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng hỗ trợ giảm viêm ở đường hô hấp và điều hòa phản ứng miễn dịch.

Dù không phải là thuốc điều trị bệnh phổi, nhưng việc bổ sung nghệ trong chế độ ăn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe hô hấp tổng thể. Curcumin được hấp thu tốt hơn khi dùng cùng tiêu đen và thường được khuyên kết hợp với nước ấm để cơ thể dễ dung nạp.

Nghệ hỗ trợ giảm viêm ở đường hô hấp.

1.4 Táo

Táo là nguồn giàu quercetin – một flavonoid có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm. Một số nghiên cứu theo dõi dài hạn cho thấy, việc ăn táo thường xuyên có liên quan đến chức năng phổi tốt hơn, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp mạn tính như hen suyễn và COPD.

Ăn táo vừa ngon miệng vừa góp phần bảo vệ sức khỏe hô hấp khi trở thành một phần trong chế độ ăn cân bằng.

Táo góp phần bảo vệ sức khỏe hô hấp.

1.5 Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, thậm chí cao hơn cam tính theo khẩu phần. Vitamin C không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ miễn dịch mà còn giúp bảo vệ mô phổi khỏi tác hại của các yếu tố môi trường như khói thuốc lá và ô nhiễm không khí.

Bên cạnh đó, ớt chuông đỏ chứa nhiều beta-carotene – tiền chất của vitamin A, dưỡng chất cần thiết để duy trì lớp niêm mạc phổi khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả.

Ớt chuông đỏ duy trì lớp niêm mạc phổi khỏe mạnh.

1.6 Quả việt quất

Quả việt quất chứa nhiều anthocyanin – nhóm chất chống oxy hóa mạnh có khả năng bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với chức năng phổi, nhất là ở người cao tuổi hoặc những người thường xuyên tiếp xúc với ô nhiễm không khí.

Một số nghiên cứu quan sát cho thấy chế độ ăn giàu việt quất có liên quan đến việc duy trì chức năng phổi tốt hơn theo thời gian.

Quả việt quất duy trì chức năng phổi tốt hơn theo thời gian.

2. Lưu ý khi ăn các loại thực phẩm tăng cường sức khỏe phổi

- Ăn đa dạng và cân bằng: Không nên chỉ tập trung vào một loại thực phẩm. Mỗi loại đều có nhóm dưỡng chất khác nhau – kết hợp đa dạng sẽ giúp tối ưu hóa lợi ích cho phổi và sức khỏe tổng thể.

- Chú ý lượng tiêu thụ: Quả óc chó giàu calo, ăn quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân. Nghệ hoặc củ dền dùng với liều cao (dạng bổ sung) có thể ảnh hưởng tới huyết áp hoặc tiêu hóa ở một số người.

- Phù hợp với tình trạng sức khỏe: Người đang dùng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng curcumin từ nghệ. Người bị tiểu đường cần cân nhắc khi ăn nhiều củ dền vì hàm lượng đường tự nhiên.

- Chế biến đúng cách

- Curcumin hấp thu tốt khi kết hợp với tiêu đen và dầu lành mạnh.

- Quercetin trong táo hấp thu tốt hơn khi ăn cả vỏ.

- Beta-carotene trong ớt chuông đỏ hòa tan tốt hơn khi ăn kèm dầu thực vật.

- Không thay thế thuốc chữa bệnh: Các loại thực phẩm này hỗ trợ sức khỏe phổi nhưng không phải là thuốc. Người bị bệnh hô hấp mạn tính như COPD, hen suyễn vẫn cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ.

- Kết hợp với lối sống lành mạnh: Tập thể dục đều đặn, tránh khói thuốc, duy trì môi trường sống trong lành sẽ giúp tối ưu hóa tác dụng bảo vệ phổi từ chế độ ăn.