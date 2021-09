50 cán bộ y tế của Bệnh viện E xung phong vào tâm dịch chi viện cho TP.HCM

Thứ Tư, ngày 01/09/2021 11:00 AM (GMT+7)

“Chúng tôi luôn vững tin đi vào tâm dịch để chiến thắng trở về!” – Đó là khẳng định của ThS.BS Bùi Quang Huy – Phó trưởng khoa Nhi tim mạch.

Tham gia đoàn công tác đợt 3 lần này có 50 cán bộ y tế xung phong vào tuyến đầu chống dịch nhằm thay cho 45 cán bộ y tế đang ở tâm dịch Bệnh viện Ung bướu 2 TP.HCM.

Bệnh viện E xuất quân với 50 cán bộ y tế tiếp tục chi viện cho TP.HCM

TS. BS Nguyễn Công Hựu – Giám đốc Bệnh viện E khẳng định: Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế, với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, đồng hành, chia sẻ gánh nặng với đội ngũ cán bộ y tế làm công tác phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam, ngay từ tháng 7/2021, Bệnh viện E đã cử 2 đoàn công tác gồm 67 cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu 2 TP.HCM do TS.BS Phan Thảo Nguyên là trưởng đoàn và Bệnh viện đa khoa Sa Đéc – Đồng Tháp do TS.BS Nguyễn Trần Thủy làm trưởng đoàn. Hôm nay, Bệnh viện E xuất quân “Nam tiến” với 50 cán bộ y tế tiếp tục chi viện cho Bệnh viện Ung bướu 2 trong công tác điều trị người bệnh nhiễm COVID-19, do ThS.BS Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn.

Được sự hỗ trợ của đoàn thể và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện E đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện cần thiết để đoàn công tác lên đường nhận nhiệm vụ.

TS Nguyễn Công Hựu nhấn mạnh: “Chúng ta là một gia đình, khi cử các cán bộ y tế vào tuyến đầu chống dịch, chúng tôi luôn lo lắng và đồng hành cùng các bạn. Mọi trang thiết bị y tế, thuốc men và chế độ chính sách sẽ được cung ứng đầy đủ cho đoàn công tác, để các cán bộ y tế đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và chăm sóc cho người bệnh được tốt nhất".

“Chúng tôi luôn vững tin đi vào tâm dịch để chiến thắng trở về!” – Đó là khẳng định của ThS.BS Bùi Quang Huy – Phó trưởng khoa Nhi tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E – trưởng đoàn công tác lần 3.

Tham gia đoàn công tác lần này, các cán bộ y tế Bệnh viện E đều xuất phát từ tinh thần xung phong tình nguyện.

Khi cả nước đang chào mừng Tết Độc lập - 2/9, 50 cán bộ y tế của đoàn công tác Bệnh viện E sẽ lên đường “Nam tiến” với một niềm tin vững vàng chiến thắng để trở về.

