5 thói quen dễ khiến mạch máu tắc nghẽn hết lần này tới lần khác

Mạch máu kết nối mọi bộ phận trên cơ thể, có chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng và bài tiết chất thải. Khi con người ngày càng già đi, cùng với những thói quen xấu có thể khiến mạch máu bị tắc nghẽn. Một khi mạch máu bị xơ cứng và tắc nghẽn sẽ dẫn tới nhiều loại bệnh như nhồi máu cơ tim, đột quỵ…

Hầu hết những người bị tắc nghẽn mạch máu đều có liên quan tới những thói quen sinh hoạt xấu, cần phải thay đổi càng sớm càng tốt.

5 thói quen xấu khiến mạch máu dễ bị tắc nghẽn nhất

1. Ít vận động

Chế độ làm việc của con người ngày nay rất ít vận động, dù về nhà họ cũng lười biếng chỉ muốn nghỉ ngơi trên giường. Tuy nhiên, việc ngồi lâu một chỗ có thể làm chậm lưu thông máu, khiến máu tích tụ ở chân, gây sưng mắt cá chân, giãn tĩnh mạch và huyết khối tĩnh mạch sâu.

2. Thích ăn đồ chiên rán

Những đồ ăn bày bán bên ngoài dễ làm tăng nguy cơ mắc 3 cao (huyết áp, mỡ máu và đường huyết). Những món ăn chiên rán chứa nhiều chất béo, polysacarit và muối, một khi ăn quá nhiều sẽ dễ dẫn đến lượng cholesterol và triglycerid trong máu tăng cao, gây ra huyết khối.

3. Hút thuốc quá nhiều

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh mạch máu. Trong thuốc lá chứa rất nhiều chất độc hại, có thể gây co thắt hoặc co thắt mạch máu, tổn thương thành mạch máu, tăng độ nhớt của máu, thúc đẩy quá trình xơ cứng mạch máu và hình thành huyết khối.

Hút thuốc lá có thể làm tăng tỷ lệ nhồi máu cơ tim lên hơn 7 lần.

4. Tâm trạng thất thường

Chán nản, tức giận, buồn bã và những cảm xúc xấu khác cũng là ‘kẻ thù” của mạch máu. Khi một người lo lắng và tức giận, nhịp tim và huyết áp tăng, các mạch máu sẽ co bóp mạnh. Nếu tâm trạng này cứ tiếp diễn, rất dễ gây ra bệnh cao huyết áp, từ đó dẫn đến các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

5. Thức khuya trong thời gian dài

Thức khuya sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể, khiến cơ thể tiết ra quá nhiều adrenaline và norepinephrine, đẩy nhanh quá trình co mạch, làm chậm quá trình lưu thông máu, tăng độ nhớt của máu.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người thức khuya trong thời gian dài có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp đôi người bình thường.

Muốn mạch máu khỏe mạch, cần chú ý những gì?

- Bổ sung dầu ăn lành mạnh

Dầu ăn là nguyên liệu không thể thiếu để bảo vệ mạch máu, các loại axit béo trong dầu có thể điều chỉnh lipid máu, giúp giảm các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng dầu ô liu, dầu đậu nành, dầu tía tô.

Dầu ô liu giàu axit oleic. Dầu đậu nành giàu axit linoleic. Dầu tía tô giàu beta-linolenic.

Ăn 3 loại dầu thực vật này có thể đáp ứng nhu cầu cần axit béo của cơ thể. Đặc biệt, trong dầu tía tô có chứa axit beta-linolenic, đây là loại axit béo cơ thể con người hay thiếu nhất.

Hiệp hội Dinh dưỡng Trung Quốc khuyến nghị nên tiêu thụ 1600-1800 mg axit linolenic hằng ngày. Bổ sung axit linolenic thích hợp có thể hạ lipid máu, thúc đẩy giải độc máu, cải thiện độ nhớt của máu, làm mềm mạch máu, bảo vệ tế bào nội mô, giảm lắng đọng lipid, ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

- Tăng cường uống nước

Nước lọc và trà loãng là những thức uống tốt nhất để làm loãng máu. Bổ sung đủ nước có thể thúc đẩy lưu thông máu và giảm tắc nghẽn mạch máu. Trước khi đi ngủ nếu uống 1 cốc nước ấm có thể giảm độ nhớt của máu.

Ngoài ra, trà có nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp thanh lọc, làm mạch máu trơn tru. Trà sen có tác dụng giảm béo, giải độc, hoạt huyết rất tốt. Khổ đinh trà (chè đắng) có thể làm giảm cholesterol toàn phần, triglyceride và lipoprotein mật độ thấp, giảm xơ vữa động mạch, cải thiện tình trạng tắc nghẽn mạch máu.

- Kiểm soát huyết áp và cân nặng

Khi huyết áp tăng cao nó sẽ làm tổn thương nội mạc mạch máu, làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh về mạch máu. Đặc biệt trong mùa đông cần phải chú ý kiểm soát huyết áp ổn định.

Bên cạnh đó, béo phì, béo bụng cũng làm tăng nguy cơ làm tổn thương nội mạc mạch máu, gây xơ vữa động mạch và hình thành huyết khối. Cân nặng bình thường, ổn định sẽ khiến mạch máu hoạt động trơn tru và tốt hơn.

- Ngủ đủ giấc

Khi thức khuya, cơ thể sẽ tiết ra quá nhiều adrenaline và norepinephrine, gây co mạch, máu chảy chậm, đặc và tích tụ độc tố và các gốc oxy tự do trong máu. Người thức khuya trong thời gian dài dễ khiến mạch máu bị co thắt, hệ miễn dịch kém, có thể gây nhồi máu cơ tim.

Vì vậy, để duy trì sức khỏe của mạch máu, chúng ta phải chú ý đảm bảo ngủ giấc.

- Thường xuyên vận động

Ít vận động là nguyên nhân chính gây tắc nghẽn mạch máu. Người lâu ngày không vận động không thải được độc tố trong mạch máu ra ngoài. Mỡ thừa, cholesterol, đường… tích tụ trong máu khiến máu trở nên đặc và bẩn, cuối cùng làm tắc nghẽn mạch máu.

Chính vì thế, việc thường xuyên vận động, không ngồi quá lâu một chỗ quá 45 phút. Đi bộ nhiều hơn là một trong những cách tốt nhất để duy trì việc chuyển hóa lipid máu.

