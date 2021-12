4 sai lầm khi ăn sáng khiến bạn già đi nhanh chóng

Thứ Tư, ngày 29/12/2021 01:00 AM (GMT+7)

Ăn sáng không đúng cách, ăn thực phẩm không lành mạnh có thể khiến quá trình lão hóa da diễn ra nhanh chóng.

Eat this, not that cho biết lão hóa da là quá trình tự nhiên mà ai cũng phải trải qua. Tuy nhiên đôi khi những thói quen sinh hoạt ăn uống hàng ngày của bạn khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn. Đặc biệt là những thói quen ăn sáng dưới đây, sẽ khiến bạn trở nên già trước tuổi.

Thường xuyên ăn sáng bằng đồ ngọt

Có thể bạn không biết rằng, tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt sẽ dẫn đến nguy cơ béo phì, lão hóa da sớm và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, tiểu đường…

Thường xuyên ăn sáng bằng đồ ngọt có thể khiến da bạn lão hóa nhanh chóng. Ảnh:HQ

Lượng đường từ thực phẩm khi đi vào trong cơ thể sẽ phá hủy collagen, khiến độ đàn hồi của da trở nên kém hơn, xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang khi còn trẻ. Điều này cũng được chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker ở South Carolina (Mỹ), khẳng định và khuyến nghị bạn chỉ nên ăn một lượng vừa phải đồ ngọt để đảm bảo sức khỏe và cả làn da của mình.

Ăn đồ ăn nhanh quá nhiều

Nếu bữa sáng của bạn chỉ có trứng, thịt xông khói và một chút cà chua, hoặc đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ, bạn sẽ nhận thấy làn da của mình già đi nhanh chóng so với các bạn cùng lứa.

Điều này là do quá trình chiên rán thực phẩm có thể giải phóng các gốc tự do, làm cho cơ thể bạn tích tụ một lượng dư thừa các hợp chất gây hại tế bào khiến làn da bị lão hóa và suy yếu độ đàn hồi.

Do đó, ăn đủ các nhóm chất, ăn thêm rau củ và nhiều trái cây chứa vitamin A, C, E, D cùng các hợp chất kẽm, selen… để làn da trở nên căng mịn hơn. “Các chuyên gia cho biết dinh dưỡng là một trong nhiều yếu tố quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh”- Eat this, not that nhấn mạnh.

Ăn bữa sáng quá nhiều chất béo

Mặc dù chất béo là cần thiết trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn, nhưng dung nạp quá nhiều chất béo có thể gây hại cho làn da của bạn. Đơn cử như các chất béo chuyển hóa không tốt có trong thức ăn nhanh, các loại bơ thực vật, bánh quy, bánh nướng, đồ ăn chế biến sẵn, bánh chiên…

Theo một báo cáo năm 2020 được công bố trên Tạp chí Nutrients, chế độ ăn nhiều chất béo có thể làm tăng nguy cơ bị viêm da, điều này có thể trực tiếp góp phần khiến làn da của bạn lão hóa nhanh hơn.

Không uống đủ nước

Làn da của bạn cần được cung cấp đủ nước để ngăn ngừa tình trạng khô nứt, bong tróc. Tuy nhiên, nếu bạn uống quá ít nước thì làn da sẽ không sản xuất hoặc tiết ra ít dầu, từ đó gây ra tình trạng nứt nẻ, sần sùi trên da. Do đó hãy uống một ly nước và mỗi sáng nhé.

Trung bình mỗi ngày, hãy đảm bảo cung cấp đủ từ 2 - 2,5 lít nước cho cơ thể để duy trì hoạt động của các cơ quan và giúp làn da luôn khỏe mạnh, căng mịn.

