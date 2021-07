Tác hại không ngờ của việc bỏ bữa ăn sáng thường xuyên

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 10:02 AM (GMT+7)

Bữa sáng vô cùng quan trọng đối với sức khỏe nếu nhịn ăn sáng thường xuyên, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe, đặc biệt là các bệnh sau.

Béo phì: Khi bạn nhịn ăn sáng dẫn tới tình trạng đói bụng nên buổi trưa và tối sẽ ăn nhiều để bổ sung năng lượng. Trong khi đó vào buổi tối thì hoạt động không nhiều, thức ăn sẽ không kịp để tiêu hóa hết, nó làm cho nhiệt lượng cơ thể bạn ngày càng tăng, lượng mỡ tích tụ ngày càng nhiều. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới bệnh béo phì. Do đó, thay vì bỏ bữa sáng hãy ăn uống điều độ ở cả ba bữa ăn để ngăn ngừa tình trạng thừa cân, béo phì đáng lo ngại.

Tốc độ lão hóa nhanh: Do không ăn sáng nên cơ thể buộc phải huy động lượng đường và protein được dự trữ sẵn để hoạt động, làm cho bề mặt của lớp da bị khô, rám, mất dinh dưỡng, do vậy dễ xuất hiện nếp nhăn nhất là ở vùng mắt và mặt.

Bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet.

Đau dạ dày: Dạ dày thì luôn co bóp, dịch vị thì tiết ra nhưng lại không có gì để tiêu hóa, lâu dần sẽ dẫn tới viêm loét dạ dày. Do nhu động ruột giảm, một số chất cặn bã trong ruột của ngày hôm trước không được đào thải ra bên ngoài, nếu để lâu dần nó sẽ tạo thành sỏi gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.

Không tốt cho tim mạch: Bỏ bữa sáng có thể có hại cho tim, vì nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nó dẫn đến các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim, như huyết áp cao và tiểu đường.

Theo nghiên cứu, do tiến sĩ Wei Bao, từ Đại học Y tế Công cộng thuộc Đại học Iowa (Mỹ), đã xem xét dữ liệu từ 6.500 người trong độ tuổi từ 40 đến 75 tham gia vào một cuộc khảo sát y tế quốc gia và theo dõi trong 17 đến 23 năm. Kết quả cho thấy những người không bao giờ ăn sáng có tỷ lệ tử vong do tim mạch tăng 87% so với những người ăn sáng mỗi ngày.

Bữa ăn sáng là rất quan trọng, hiệu quả làm việc cả ngày của bạn phụ thuộc vào nó. Vậy bạn nên tập cho mình thói quen ăn sáng trước khi đi học hoặc đi làm vì nó sẽ giúp cho bạn một ngày học tập và làm việc hiệu quả.

Buổi sáng chúng ta thường bận và có ít thời gian chuẩn bị bữa sáng nên các món ăn từ ngũ cốc như bánh mỳ, cơm, cháo, bánh quy với hàm lượng đường phong phú sẽ giúp bạn có được một nguồn năng lượng tốt.

