10 loại thực phẩm mùa hè có thể giúp cho phổi khỏe mạnh

Những thực phẩm này cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết và chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, hỗ trợ chức năng miễn dịch và bảo vệ chống lại stress oxy hóa.

Dưới đây là danh sách những loại thực phẩm mùa hè có thể góp phần làm cho phổi khỏe mạnh hơn.

Bơ rất giàu vitamin E, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mô phổi khỏi bị tổn thương do stress oxy hóa. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Dưa hấu

Dưa hấu rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, có thể giúp bảo vệ mô phổi khỏi bị tổn thương do các phân tử có hại gọi là gốc tự do gây ra. Ngoài ra, hàm lượng nước cao có thể giúp bạn giữ nước trong những ngày hè nóng bức, điều này rất quan trọng để duy trì chức năng phổi khỏe mạnh.

Quả mọng

Các loại quả mọng như dâu tây, quả việt quất và quả mâm xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa và flavonoid, có đặc tính chống viêm. Tiêu thụ quả mọng có thể giúp giảm viêm trong phổi, có khả năng cải thiện chức năng hô hấp.

Cà chua

Cà chua là nguồn cung cấp lycopene tuyệt vời, một chất chống oxy hóa có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe phổi. Lycopene có thể giúp giảm nguy cơ phát triển các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).

Rau chân vịt

Loại rau này chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin E và beta-carotene, tất cả đều có thể hỗ trợ sức khỏe phổi bằng cách giảm viêm và củng cố mô phổi. Hàm lượng magiê cao cũng có thể giúp thư giãn các cơ xung quanh đường thở, giúp bạn dễ thở hơn.

Bông cải xanh

Bông cải xanh rất giàu sulforaphane, một hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Các nghiên cứu cho thấy sulforaphane có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư phổi và các bệnh về đường hô hấp khác bằng cách giải độc các chất có hại trong phổi.

Quả cam

Cam và các loại trái cây họ cam quýt khác có hàm lượng vitamin C cao, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ thống miễn dịch và giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp. Vitamin C cũng giúp kích thích sản xuất collagen, một loại protein cung cấp cấu trúc cho phổi.

Cá hồi

Cá hồi là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt vời, được chứng minh là có tác dụng giảm viêm trong cơ thể, bao gồm cả phổi. Omega-3 cũng có thể giúp cải thiện chức năng phổi và giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng hen suyễn.

Quả bơ

Bơ rất giàu vitamin E, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mô phổi khỏi bị tổn thương do stress oxy hóa. Vitamin E có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và các tình trạng hô hấp khác.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là nguồn cung cấp magie tốt, có vai trò thư giãn các cơ xung quanh đường hô hấp và thúc đẩy luồng không khí đến phổi tốt hơn. Chúng cũng chứa vitamin E và các chất chống oxy hóa khác hỗ trợ sức khỏe tổng thể của phổi.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều polyphenol, chất chống oxy hóa mạnh mẽ có đặc tính chống viêm và chống ung thư. Uống trà xanh thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ ung thư phổi và các bệnh về đường hô hấp khác, đồng thời hỗ trợ chức năng phổi tổng thể.

