Phương Oanh và hai mỹ nhân phim 'Quỳnh búp bê' giờ ra sao?

Phương Oanh đã kết hôn, có 2 con đáng yêu

Phương Oanh trước khi có được thành công như ngày hôm nay, cô đã đi lên từ con số không. Trong số các diễn viên phía Bắc "hot" ở VFC, Phương Oanh có thể coi là nhân tố "lạ" vì cô xuất phát điểm không phải người trong ngành. Phương Oanh ban đầu là người mẫu ở công ty Venus, sau đó cô được chú ý qua một số phim của VFC như: Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin...

Phương Oanh với vai Quỳnh trong phim "Quỳnh búp bê".

Với vóc dáng đẹp cao 1,70m (số đo ba vòng 84 – 62 – 92) không khó hiểu khi đạo diễn chọn cô vào vai Quỳnh trong "Quỳnh búp bê" và chính vai diễn này đẩy tên tuổi của Phương Oanh lên cao. Sau "Quỳnh búp bê", Phương Oanh tiếp tục thử sức trong các phim "Cô gái nhà người ta", "Hương vị tình thân". Nếu như ở trong phim, Phương Oanh giản dị là vậy nhưng ngoài đời, nữ diễn viên tuổi Tỵ là quý cô sang chảnh đóng phim không cần cát-sê.

Chia sẻ về vấn đề này, Phương Oanh cho hay, cô nhận lời tham gia một chương trình trước khi biết cát-sê của mình là bao nhiêu. Một khi là chương trình cô thích thì con số không phải lý do để cô đồng ý.

Hình ảnh hiện tại của Phương Oanh.

Để chia sẻ được như vậy, khán giả đều ngầm hiểu cuộc sống của Phương Oanh không hề thiếu thốn. Trước khi kết hôn cùng chồng doanh nhân, nữ diễn viên tuổi Tỵ sống một mình trong căn hộ chung cư cao cấp rộng hơn 100m2 ở Hà Nội. Tất cả nội thất trong nhà đều có thiết kế Âu châu sang trọng, được cô bố trí, sắp xếp hợp lý theo phong cách hiện đại, màu sắc tinh tế.

Phương Oanh và cặp song sinh đáng yêu.

Sau khi kết hôn với chồng doanh nhân, Phương Oanh dành toàn bộ tâm sức cho việc nội trợ, chăm sóc chồng con. Nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" nấu nhiều món ngon cho gia đình và 2 bên nội ngoại. Cô còn tự lập kiếm tiền bằng hình ảnh từ các nền tảng kênh cá nhân của mình. Thời gian gần đây, cô trở lại làng phim đất Bắc với vai Mỹ Anh "Gió ngang khoảng trời xanh" và được khán giả đón nhận.

Thu Quỳnh làm mẹ đơn thân kín tiếng

Thu Quỳnh được giới chuyên môn đánh giá vừa có thể vào vai "đào thương" lẫn vai "đào lệch". Điều đó có nghĩa Thu Quỳnh là một diễn viên cực kỳ chuyên nghiệp có thể diễn tốt tất cả các dạng vai. Vì thế tài năng của cô được nhiều đạo diễn tin tưởng và từ đó Thu Quỳnh xuất hiện trong một loạt phim gây sốt của VFC.

Thu Quỳnh với vai My sói trong "Quỳnh búp bê".

Không chỉ có tài năng để đoạt số huy chương trong sân khấu hay các giải thưởng truyền hình, Thu Quỳnh còn được biết đến với sự giàu có lên nhanh chóng sau một loạt phim gây sốt. Để thuận lợi cho việc đi lại Thu Quỳnh mua xe sang. Đó là việc mà hiếm diễn viên trẻ chuyên ngành sân khấu làm được. Thu Quỳnh lại không làm nghề tay trái mà chỉ đóng phim nên việc mua xe của cô được nhiều người chú ý.

Vẻ xinh đẹp hiện tại của diễn viên Thu Quỳnh.

Cuối năm 2019, khi tham gia một chương trình truyền hình, Thu Quỳnh tiết lộ cô đã ký mua trả góp một căn nhà sau thành công từ bộ phim "Về nhà đi con" và trước đó là vai My sói trong "Quỳnh búp bê".

Từ một bà mẹ đơn thân phải nuôi con từ lúc bé mới được 6 tháng, Thu Quỳnh đã vươn lên trở thành một nữ diễn viên tài năng. Cô không chỉ có nhan sắc mà còn có cuộc sống hạnh phúc với vật chất đủ đầy.

Thu Quỳnh chụp ảnh cùng mẹ ruột và con gái.

Hiện tại, Thu Quỳnh đã có thêm con gái, người đẹp "Quỳnh búp bê" tận hưởng cuộc số làm "mẹ bỉm sữa". Điều vui nhất là từ khi có con gái thứ 2, cuộc sống của gia đình cô trở nên bận rộn hơn. "Từ khi có bé Tằm, cả nhà tề tựu và bữa cơm nào cũng rộn rã tiếng cười. Mẹ chuyển sang ở cùng từ khi tôi bầu những tháng cuối. Bố ở gần cũng liên tục chạy đi chạy lại, cùng mẹ nấu nướng hay giúp tôi đưa Be đi học. Em trai tôi ở Nhật cũng thu xếp về hơn 10 ngày để thăm chị và các cháu. Tôi hạnh phúc khi luôn có người thân ở bên", Thu Quỳnh tiết lộ.

Thanh Hương: Ly hôn chồng, sống kín tiếng

Thanh Hương trước khi lấn sân sang diễn xuất, cô từng tham gia cuộc thi hoa khôi ở địa phương và đạt danh hiệu Á hậu 2 khi chỉ mới 17 tuổi. Người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai diễn đầu tay trong bộ phim Hậu họa, sau đó tham gia nhiều tác phẩm như: Những cánh hoa trước gió, Zippo, mù tạt và em và Đường lên Điện Biên...

Thanh Hương nổi bật với vai Lan cave trong "Quỳnh búp bê".

Và đến vai diễn Lan cave trong phim Quỳnh búp bê đã giúp Thanh Hương trở nên nổi tiếng. Nhân vật này là một cô gái có hoàn cảnh khó khăn, phải làm việc tại một động mại dâm và trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời. Lan là nhân vật phức tạp với nhiều tầng lớp cảm xúc và Thanh Hương đã thể hiện vai diễn này một cách xuất sắc, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

Về đời tư, Thanh Hương lập gia đình khi mới ngoài 20 tuổi, hiện nữ diễn viên đã có 2 con gái. Điều khiến khán giả tò mò chính là người chồng kín tiếng của Thanh Hương. Lý do cô luôn bí mật mọi chuyện là muốn giữ một khoảng cho riêng mình.

Hình ảnh xinh đẹp của diễn viên Thanh Hương.

Tuy nhiên, hơn 10 năm sau ngày kết hôn, có 2 con gái, Thanh Hương quyết định dừng lại cuộc hôn nhân. Nói về lý do ly hôn chồng, Thanh Hương đã tiết lộ với báo Lao động đó là việc cô dành quá nhiều thời gian cho công việc, dần 2 vợ chồng xa nhau. "Tôi chỉ nói riêng về việc, khi tôi dành quá nhiều thời gian cho công việc, khi lịch quay phim của tôi ngày càng dày, chắc chắn, tôi sẽ phải hy sinh quỹ thời gian dành cho gia đình. Khi còn trẻ, thời mới cưới, chúng ta thường nghĩ mọi chuyện rất đơn giản.

Nhưng dần dà, cuộc sống và sự nghiệp cuốn chúng ta đi theo những quỹ đạo không lường tới. Quỹ thời gian dành cho nhau ngày càng hạn hẹp. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đi đến tan vỡ không phải do người thứ 3 xuất hiện", diễn viên Thanh Hương trải lòng.

Thanh Hương hiện tại có cuộc sống kín tiếng sau ly hôn.

Sau ly hôn, Thanh Hương mong muốn cuộc sống của chồng cũ tốt đẹp hơn và sớm tìm được một người phụ nữ phù hợp. Riêng bản thân mình, Thanh Hương muốn cuộc sống trở về quỹ đạo bình yên để cô chuyên tâm vào công việc.