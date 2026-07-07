Suýt bể nợ, nay một người Lạng Sơn thu khoảng 1,5 tỷ/năm từ mô hình nuôi con vật toàn ăn đồ rẻ tiền

Thế chấp sổ đỏ để có tiền vốn đầu tư vào nghề nuôi ốc nhồi-ốc bươu đen

Trước khi bén duyên với nghề nuôi ốc nhồi, anh Vi Văn Nhuận, ở xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn, cũng như nhiều nông dân khác luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương.

Không có vốn trong tay, anh Nhuận phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, thậm chí chấp nhận rủi ro mang chiếc sổ đỏ là tài sản lớn nhất của gia đình để đi thế chấp ngân hàng lấy vốn đầu tư.

Có được nguồn vốn, anh dồn toàn bộ vào xây dựng chuồng trại, nuôi hàng nghìn con gà và hàng trăm con dê với hy vọng phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, thực tế sản xuất nông nghiệp không hề dễ dàng. Giá cả bấp bênh, chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao, dịch bệnh liên miên khiến đàn gà, đàn dê của gia đình anh hao hụt dần.

Anh Nhuận (bên trái ảnh) kiểm tra tình hình sinh trưởng và phát triển của ốc nhồi. Ảnh: Hoàng Tính

Tiền bán vật nuôi không đủ bù chi phí thức ăn và thuốc men. Kinh tế gia đình không những không cải thiện mà khoản nợ ngân hàng ngày càng tăng, cuốn sổ đỏ vẫn nằm tại ngân hàng trong nhiều năm.

Trong một lần tình cờ tìm hiểu, anh Nhuận biết đến mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm đang mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ dân ở các địa phương khác.

Nhận thấy xã Thiện Tân có nguồn nước sạch, phù hợp với đặc tính sinh trưởng của ốc nhồi, anh quyết định đưa loài vật này về nuôi thương phẩm tại địa phương.

Năm 2021, anh cải tạo những chân ruộng canh tác kém hiệu quả thành ao nuôi ốc nhồi và bắt đầu thả nuôi 5 kg trứng ốc giống từ Bắc Ninh.

Vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, anh nhận thấy nuôi ốc nhồi không quá vất vả như chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thức ăn của ốc chủ yếu là bèo tấm, lá sắn, bí ngô, quả mướp, vỏ mít... đều là những nguyên liệu sẵn có trong vườn, giúp giảm đáng kể chi phí chăn nuôi.

Tận dụng nhiều loại nông sản như lá sắn, bí ngô, bèo tấm... làm thức ăn giúp chi phí nuôi ốc nhồi ở mức thấp. Ảnh: Hoàng Tính

Theo anh Nhuận, nguồn nước ở Thiện Tân có hàm lượng canxi cao, rất phù hợp để ốc nhồi sinh trưởng, giúp ốc cứng vỏ, lớn nhanh và ít mắc dịch bệnh.

Anh Nhuận cho biết: "Nhờ kiên trì và áp dụng đúng kỹ thuật, đàn ốc của gia đình tôi ngày càng phát triển. Từ diện tích 600 m² ban đầu, đến nay gia đình tôi đã mở rộng lên 3.000 m² nuôi ốc giống và ốc thương phẩm".

Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, phù hợp với đặc tính sinh trưởng của ốc nhồi, tỷ lệ sống của ốc cao, chất lượng thịt dai, ngọt và sạch. Sản phẩm của gia đình anh luôn được thương lái thu mua hết sau khi xuất bán.

Doanh thu 1,5 tỷ đồng mỗi năm từ nuôi ốc nhồi-ốc đặc sản bán dễ như ăn kẹo

Đến nay, mô hình nuôi ốc nhồi của anh Vi Văn Nhuận đã được mở rộng cả về quy mô nuôi ốc giống và ốc thương phẩm. Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, anh còn thường xuyên hỗ trợ con giống và chuyển giao kỹ thuật nuôi cho người dân địa phương.

Nuôi ốc nhồi giống và ốc thương phẩm giúp gia đình anh Nhuận đạt doanh thu khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Hoàng Tính

Hiện mỗi năm, gia đình anh Nhuận xuất bán 1.000 vạn ốc giống với giá 1,2 triệu đồng/vạn và 15 tấn ốc thương phẩm với giá từ 60.000-65.000 đồng/kg. Doanh thu từ mô hình nuôi ốc nhồi đạt khoảng 1,5 tỷ đồng/năm.

Từ một hộ gia đình gặp nhiều khó khăn vì nợ nần, anh Nhuận đã trả hết các khoản vay, nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp tại ngân hàng và từng bước vươn lên phát triển kinh tế từ nghề nuôi ốc nhồi.

Ông Vũ Huy Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Tân cho biết, thành công của mô hình nuôi ốc nhồi của anh Vi Văn Nhuận là minh chứng cho việc đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người nuôi ốc nhồi thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật, đồng thời khuyến khích thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm phát triển bền vững nghề nuôi ốc nhồi.