Ô tô giảm giá trăm triệu đồng, người dân đổ xô mua xe mới

Để kích cầu mua xe ô tô mới của người dân, trong tháng 3 vừa qua hàng loạt hãng xe, đại lý đã mạnh tay khuyến mại, giảm giá từ vài chục triệu đến 500 triệu đồng nhiều mẫu xe.

Điển hình Hyundai Santa Fe được nhiều đại lý áp dụng chương trình giảm giá từ 100 triệu đến 130 triệu đồng (tùy phiên bản). Hay Thaco cũng tung ra chương trình ưu đãi mạnh tay cho mẫu Mazda CX-5, với mức giảm cao nhất lên đến 100 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản.

Toyota Việt Nam tặng 50% phí trước bạ, bộ phụ kiện đi kèm, tổng trị giá gói ưu đãi này lên tới 37 triệu đồng cho khách hàng khi mua mẫu sedan hạng B Toyota Vios. Trong khi đó, khách hàng khi mua Veloz Cross, Avaza Premio và Fortuner cũng nhận được nhiều ưu đãi như: quà tặng tiền mặt trị giá từ 15 đến 31 triệu đồng, phiếu xăng, bảo hiểm thân vỏ, hỗ trợ vay tài chính,…

Những chính sách khuyến mại, giảm giá của hãng và đại lý đã mang lại hiệu quả khi nhu cầu mua ô tô mới của người dân trong tháng 3 đã tăng mạnh so với 2 tháng đầu của năm 2023.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 3, toàn thị trường Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 30.038 ô tô các loại, tăng 30% so với tháng 2 và tăng 73% so với tháng 1/2023. Trong đó, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 16.174 xe, tăng 30% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.864 xe, tăng 31% so với tháng trước.

Nhu cầu mua ô tô mới của người dân đã tăng mạnh trong tháng 3

Mặc dù thị trường dần ấm trở lại trong tháng 3 nhưng doanh số bán hàng của các hãng xe vẫn thấp hơn 19% so với cùng kỳ của năm 2023.

Báo cáo bán hàng của VAMA cũng cho biết doanh số ô tô du lịch đạt 21.696 xe trong tháng 3, đáng chú ý doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 5.848 xe (bao gồm xe Lexus), đứng đầu thị trường xe du lịch. Với mẫu xe Corolla Cross, Vios và Veloz Cross nằm trong top 10 các mẫu xe bán chạy nhất thị trường với doanh số lần lượt đạt 1.465 xe, 1.050 xe và 914 xe.

Còn doanh số của xe thương mại và xe chuyên dụng lần lượt đạt doanh số 7.990 và 352 xe. So với tháng 2, doanh số xe du lịch đạt mức tăng trưởng 28%. Ô tô chuyên dụng và xe thương mại cũng tăng trưởng lần lượt 39% và 17% so với kỳ báo cáo liền kề.

Lũy kế từ đầu năm, doanh số toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt 70.392 xe, giảm 22% so với quý I/2022. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 26%; xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng giảm mạnh nhất với mức giảm 48% so với năm 2022.

Sức tiêu thụ của ô tô lắp ráp trong 3 tháng đầu năm đạt 36.692 xe, tương đương mức sụt giảm 34%. Trong khi đó, doanh số ô tô nhập khẩu chỉ giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 33.700 xe trong quý đầu năm 2023.

Trước đó, báo cáo bán hàng của VinFast cho hay trong tháng 3, hãng xe điện này đã hoàn tất bàn giao tổng cộng 915 xe cho khách hàng Việt Nam, bao gồm 395 xe VF 8, 469 xe VF e34 và 51 xe VF 9. So với tháng liền trước, doanh số của VF e34 đạt mức tăng trưởng 48%, còn VF 8 sở hữu mức tăng trưởng đến 212% so với sức tiêu thụ ở tháng 2.

Lũy kế 3 tháng đầu năm, hãng xe điện Việt Nam đã bàn giao tổng cộng 1.689 xe điện cho khách hàng trong nước. Dự kiến trong tháng 4, VinFast sẽ tiến hành bàn giao những chiếc VF 5 Plus đầu tiên cho khách hàng Việt Nam. Mẫu xe điện này được định vị trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ và sẽ cạnh tranh với Toyota Raize cùng Kia Sonet.

Cùng với đó, Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) cũng cho biết tổng doanh số xe Hyundai tháng 3 đạt 5.773 xe, tăng trưởng 5,5% so với tháng 2/2023.

Trong đó, mẫu Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 3 với 1.355 xe đến tay khách hàng. Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 2 với 1.035 xe bán ra, duy trì mức doanh số tương đương so với tháng trước đó. Hyundai Grand i10 đứng ở vị trí thứ 3 với kết quả bán hàng đạt 664 xe.

Sau 3 tháng đầu năm, doanh số các mẫu xe mang thương hiệu Hyundai đạt 14.736 xe bán ra, sụt giảm 21,1% so với quý I/2022.

Đại diện các hãng xe và đại lý hy vọng trong thời gian tới khi sức cầu của thị trường gia tăng, cùng với mùa cao điểm du lịch với nhu cầu di chuyển của khách hàng lớn hơn, doanh số bán hàng của các hãng kì vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng cao hơn.

