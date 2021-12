Nóng tuần qua: Giảm 50% phí trước bạ, cứ ngỡ dân được lợi hóa ra lại thiệt hơn trước

Khách hàng mua ôtô giờ thiệt hơn trước

Từ ngày 1/12/2021 - 31/5/2022, ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, những người mua ôtô từ đầu tháng 12 này lại mất nhiều ưu đãi hơn so với trước đây

Trước đó, giãn cách xã hội dẫn đến thị trường ôtô giảm sút mạnh, buộc các hãng xe cũng như đại lý phải triển khai nhiều chương trình giảm giá, tặng gói ưu đãi và cả tặng lệ phí trước bạ từ 50% đến 100% cho khách mua xe. Sau khi hết thời gian giãn cách (tháng 10 và 11), thị trường ôtô khởi sắc nhưng vẫn không thể trở lại như trước đây. Do đó, các đại lý phải tiếp tục thực hiện ưu đãi.

Ông Đào Khai Ngọc, chủ cửa hàng Minh Tiến ôtô, nhìn nhận khách mua xe những tháng trước được nhiều ưu đãi hơn so với hiện nay. Theo ông, ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đã phần nào tháo gỡ áp lực phải "hỗ trợ" cho khách hàng của các hãng xe cũng như đại lý. Nhờ vào đó, các hãng xe cũng như đại lý giảm bớt được chi phí khuyến mãi. Lệ phí trước bạ do người mua đóng cho cơ quan thuế, tuy nhiên do sức tiêu thụ ế ẩm nên các hãng cũng như đại lý đã chi khoản này thay cho khách hàng.

Như vậy, chính sách ưu đãi này chỉ có lợi cho hãng xe và đại lý. Nhiều đại lý cũng xác nhận nếu không có chính sách giảm phí trước bạ từ nhà nước thì các hãng xe, đại lý cũng phải tiếp tục duy trì ưu đãi loại phí này cho người mua thì mới bán được hàng.

Tiêu thụ ôtô tốt hơn trong thời gian gần đây.

Ùn ứ hơn 4.300 xe nông sản ở cửa khẩu

Do lượng phương tiện vượt quá năng lực thông quan, hiện còn hơn 4.300 xe nông sản chờ xuất sang Trung Quốc vẫn đang ùn ứ tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.

Trước thực trạng này, Bộ Công Thương khuyến cáo các địa phương, các hiệp hội, ngành hàng, hộ nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản và trái cây tươi thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình từ các tỉnh biên giới phía Bắc để chủ động cân nhắc, điều chỉnh nhịp độ đưa hàng lên biên giới phù hợp với năng lực thông quan của các cửa khẩu.

Cục Xuất nhập khẩu đề nghị chuyển nhanh, chuyển mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc theo hình thức chính ngạch, đáp ứng quy định, tiêu chuẩn đã thỏa thuận với bạn hàng nước ngoài.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, ghi nhãn…, cũng như các yêu cầu khác có liên quan để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng quy định, tiêu chuẩn đã thỏa thuận với bạn hàng nước ngoài.

Mít Thái giá rẻ chỉ còn 8.000 đồng/kg

Khoảng 1 tháng trở lại đây, mít Thái rớt giá thê thảm từng ngày, giá bán tại vườn chỉ còn từ 1.000-3.000 đồng/kg đối với mít chợ, mít xô cũng chỉ còn 3.000 đồng/kg.

Tại Hà Nội, giá bán lẻ tại một số chợ dân sinh và chợ online chỉ vào khoảng 10.000 – 12.000 đồng/kg, nếu đổ buôn chỉ có giá 8.000 đồng/kg khi lấy số lượng trên 2 tạ.

Giá mít giảm sâu chưa từng có và liên tục giữ giá thấp được xác định là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến việc lưu thông, tiêu thụ mít thái và một số loại hoa quả khác gặp không ít khó khăn. Phần khác là do diện tích cây trồng này liên tục tăng mạnh, nhiều nông dân đua nhau chuyển đổi sang trồng loại cây trồng này.

Trong khi đó, thị trường tiêu thụ lại phụ thuộc chủ yếu vào Trung Quốc nên đầu ra không được ổn định. Hơn nữa, thời gian gần đây, Trung Quốc tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19, cộng với tạm dừng dịch vụ ở cửa khẩu và cảng biển trong dịp Tết Nguyên đán 2022 khiến nông sản Việt được dự báo sẽ gặp khó khi xuất khẩu sang thị trường này.

Mít Thái được mua tại vườn với giá chỉ từ 3.000 đồng/kg xô.

Cà chua tăng giá chóng mặt

Khoảng hơn 2 tuần trở lại đây, cà chua tăng gấp 2-3 lần trước đó. Giá hiện tại bán tại chợ dao động từ 45.000 - 60.000 đồng/kg. Không những thế, loại quả này còn rất khan hiếm trong thời gian gần đây.

Cà chua đợt này khan hiếm do 2 nguyên nhân chính là thời tiết và tâm lý người dân e ngại dịch bệnh nên không trồng. Mưa lớn đầu mùa đông khiến đất nhiễm bệnh và cây giống chết nhiều, nhiệt độ chênh lệch giữa đêm và ngày lớn làm cho cà chua phát triển kém, trái xấu mã.

Vụ cà chua năm ngoái, giá bị giảm sâu khi Hải Dương phong toả, cà chua không xuất được ra khiến giá loại quả này xuống còn 2.000 đồng/kg, nhiều nơi vội thu rồi đổ đi. Năm nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp, bà con dè dặt không dám trồng.

Một lý do khác khiến cà chua tăng giá và khan hiếm như hiện tại đó là giá nông sản của nước ta phụ thuộc cả từ nguồn sản xuất Trung Quốc. Hiện tại, phía Trung Quốc đóng biên làm cho đã thiếu lại càng thiếu.

Những mẫu xe ế ẩm nhất tháng 11

Thị trường xe ô tô đang sôi động trong những tháng cuối năm, trong đó nhiều mẫu xe có doanh số tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, vẫn còn những mẫu xe ế ẩm ngay cả khi sức mua ô tô đang tăng đáng kể, nhiều chính sách ưu đãi được áp dụng.

Theo Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam, vị trí "quán quân" trong danh sách mẫu xe ế ẩm nhất tháng 11/2021 thuộc về Toyota Avanza với chỉ duy nhất 1 chiếc xe được bán trong tháng 11/2021 trên cả nước.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Land Cruiser. Trong tháng 11, sức mua của mẫu xe này chỉ còn 6 xe, giảm 7 xe so với tháng 10 (tháng 10/2021 mẫu Toyota Land Cruiser đạt 17 xe). Tiếp đến, mẫu xe van Ford Tourneo 7 chỗ dừng lại ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng với 7 xe đã bán trên cả nước.

Anh Phan Tùy Phong – nhân viên tư vấn tại một đại lý của hãng Ford tại Hà Nội cho hay, sở dĩ ế ẩm bởi dòng xe này có mẫu mã đặc thù, rất kén khách.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-tuan-qua-giam-50-phi-truoc-ba-cu-ngo-dan-duoc-loi-hoa-ra-lai-thiet-hon-tr...Nguồn: http://danviet.vn/nong-tuan-qua-giam-50-phi-truoc-ba-cu-ngo-dan-duoc-loi-hoa-ra-lai-thiet-hon-truoc-50202119121643454.htm