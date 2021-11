Giá vé máy bay chạm đáy 5 năm, chi phí đi máy bay rẻ hơn đi ô tô là có thật!

Thứ Ba, ngày 09/11/2021 13:30 PM (GMT+7)

Dù các chặng bay nội địa đã được mở trở lại, nhưng lượng hành khách qua các sân bay sụt giảm mức kỷ lục, đồng nghĩa giá vé máy bay cũng chạm đáy, với mức giá thấp nhất trong lịch sử bay.

Chị Phương Hà ở Hà Nội cho biết, chị có công việc mới mua vé bay khứ hồi chặng Hà Nội – Phú Quốc trong tháng 11 này với mức giá 1,1 triệu đồng/lượt.

“Mức giá này rẻ hơn nhiều lần so với khi chưa dịch. Tôi nhớ 2 năm trước, gia đình tôi đi du lịch Phú Quốc, lúc đó giá vé dao động trên dưới 3 triệu đồng/lượt” – chị Hà nói.

Thời điểm này, nhiều chặng bay có giá vé rẻ hơn giá vé xe khách

Tương tự, anh Tùng quê Quảng Nam cho biết, anh thường xuyên phải đi công tác và bay chặng Chu Lai - TP HCM, tuy nhiên chưa bao giờ anh mua được giá vé rẻ như thời điểm này.

"Tôi chỉ phải trả 370.000 đồng tiền vé cho mỗi chặng Chu Lai - TP HCM, đã bao gồm các loại phí, mức này trước đây khó mà tìm được", anh Tùng chia sẻ.

Còn với anh Huy (Bình Định) thì tiếc nuối cho hay: Tôi mới đi xe khách từ Sài Gòn về Bình Định với giá vé 450.000 đồng/lượt, trong khi đi máy bay chỉ hết hơn 300.000 đồng/lượt. Đúng là đi máy bay thời điểm này còn rẻ hơn đi ô tô”.

Chị Nguyễn Thị Định – nhân viên tại một đại lý vé máy bay trên địa bàn Hà Nội cho hay, thời điểm này các chặng TP HCM, Hà Nội đi Đà Lạt, Nha Trang, Pleiku, Phú Yên, Quảng Nam,... đang có mức giá tổng (đã cộng tất cả thuế phí) chỉ 314.000-450.000 đồng một vé.

Theo chị Định, đây là mức giá vé thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Các hãng tung giá vé rẻ như vậy với mong muốn kích cầu nhu cầu đi lại của khách hàng.

"Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương nên dù giá vé bay nhiều chặng đều rất rẻ nhưng lượng khách đi lại vẫn rất thấp. Khách du lịch, khách đoàn hầu như không có, chủ yếu là khách lẻ đi công việc tại một số chặng chính như TP HCM - Hà Nội; TP HCM, Hà Nội - Đà Nẵng", chị Định chia sẻ.

Thông thường, gần cuối năm là mùa thấp điểm của du lịch, chỉ những ai có việc mới đi lại. Đã vậy nay còn thêm dịch Covid-19 nữa nên không riêng gì hàng không mà hàng loạt các bến xe lớn, nhiều tháng nay cũng vắng lặng đến thảm thương. Bến xe mà có thời điểm không một bóng người, xe chạy tuyến tỉnh cũng chỉ lác đác vài xe...

Đối với các chặng bay chính giữa Hà Nội đi TP HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc… có đông khách hơn các chặng khác nhưng nhìn chung cũng giảm rất mạnh so với giai đoạn trước đó và gần như chạm đáy trong mấy năm gần đây.

Cụ thể, các chặng bay có số lượng khách di chuyển nhiều như Hà Nội - TP HCM có giá vé rẻ nhất 544.000 đồng một vé một chiều (đã bao gồm thuế, phí) do Vietjet Air khai thác; 1,1-1,8 triệu đồng một vé một chiều do Vietnam Airlines, Bamboo Airlines khai thác. Mức giá này giảm 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là mức giá hấp dẫn trong vài năm gần đây.

Giá vé máy bay của nhiều hãng được ghi nhận thấp nhất trong 5 năm trở lại đây

Các đường bay từ TP HCM đi Đà Lạt, Nha Trang, giá vé chỉ còn 358.000 đồng một chiều (đã gồm thuế, phí), các chặng TP HCM - Phú Quốc, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thanh Hoá,... chỉ khoảng 483.000 đồng vé một chiều.

Với chặng bay hiếm như TP HCM - Côn Đảo trước đây mức thấp nhất là 1,5 triệu đồng, nay chỉ ở mức 1 triệu đồng một vé một chiều.

Để khuyến khích người dân đi lại, Vietjet cho biết, đã và đang liên tục bán vé 0 đồng. Ngoài ra, hãng này còn hỗ trợ xét nghiệm nhanh Covid-19 miễn phí cho toàn bộ hành khách bay từ TP HCM và Hà Nội. Theo Vietjet, đến 30/11, hãng sẽ mở lại 48 đường bay, phục vụ hành khách bay khắp Việt Nam.

Các hãng cho biết, dù tung ra loạt vé giá rẻ nhưng tỷ lệ lấp đầy máy bay ở nhiều chặng còn rất thấp, nhiều chuyến bay rỗng vì hàng khách còn e ngại dịch bệnh và đáp ứng nhiều yêu cầu từ cơ quan chức năng để di chuyển đường hàng không. Đặc biệt, các địa phương chưa thống nhất phương án đón khách bay nội địa, một số tỉnh yêu cầu cách ly tập trung, cách ly trả phí...

Lý giải giá vé máy bay năm nay "rẻ chưa từng có", đại diện Vietnam Airlines cho rằng, giai đoạn này đang thấp điểm. Mặt khác, năm nay Covid-19 diễn biến phức tạp, các hãng đã phải ngưng bay trong thời gian dài, giờ muốn giảm giá vé để kích cầu và tạo thói quen đi lại cho hành khách.

Để tạo thuận lợi cho các hãng hàng không, mới đây Cục Hàng không đã đề nghị tăng tần suất các chặng có nhu cầu cao từ 6 lên 9 chuyến khứ hồi mỗi ngày trên các đường bay Hà Nội - TP HCM, Hà Nội - Đà Nẵng và Đà Nẵng - TP HCM, tiến tới khai thác tần suất bình thường như trước dịch từ tháng 12.

Cục Hàng không đồng thời đề nghị bỏ quy định chuyển thông tin hành khách từ ứng dụng PC-Covid của Bộ Thông tin và Truyền thông đến ngành hàng không, rồi lại chuyển tới địa phương. Thay vào đó, các địa phương sẽ tự tiếp nhận thông tin hành khách từ ứng dụng.

Quy định "không cung cấp dịch vụ trên chuyến bay" cũng được đề nghị bãi bỏ, bởi gây bất tiện cho hành khách, đặc biệt là nhóm trẻ em, trong khi các quầy dịch vụ ăn uống tại sân bay dừng hoạt động để đảm bảo phòng dịch.

