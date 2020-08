Bắt gần 600 nghìn khẩu trang không nguồn gốc 'tuồn' về Hà Nội

Thứ Sáu, ngày 07/08/2020 08:06 AM (GMT+7)

Cơ quan chức năng vừa kiểm tra, phát hiện và thu giữ gần 600.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc do 2 chiếc xe tải chở về Hà Nội tiêu thụ.

Gần 600.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng liên ngành phát hiện 2 xe tải chở gần 600.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc về Hà Nội tiêu thụ.

Trước đó, ngày 03/08/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Đội 4 – trực thuộc Phòng cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội) phối hợp Cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 2 xe ô tô tải loại 3,5 tấn, biển kiểm soát 34C - 24489 do Bùi Quang Tùng ( trú tại Tân Trưởng, Cẩm Giàng, Hải Dương điều khiển) và xe ô tô biển kiểm soát 29C - 90742 do Nguyễn Văn Bền (trú tại Tiên Hoàng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội) điều khiển.

Qua kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 34C-244.89 đang vận chuyển 107 thùng cát tông đựng 259.950 chiếc khẩu trang không có nhãn mác.

Kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29C–907.42 do Nguyễn Văn Bền, trú tại Tiên Hoàng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 105 thùng cát tông chứa 262.500 chiếc khẩu trang không có nhãn mác.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Các lái xe khai nhận, chỉ là người chở hàng thuê, hàng được lấy tại Lương Tài, Bắc Ninh và giao cho khách hàng tại khu vực huyện Mê Linh theo chỉ dẫn qua điện thoại. Khi các lái xe vận chuyển về tới khu công nghiệp Mê Linh thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện.

Vụ việc đang tiếp tục được Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

