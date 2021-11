Chuyển sang căn hộ mới, đôi vợ chồng bất ngờ phát hiện điều bí ẩn không tưởng sau tủ bếp

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 19:00 PM (GMT+7)

Một cặp vợ chồng đã phát hiện ra căn phòng bí ẩn ở phía sau tủ bếp trong căn hộ mới của họ, điều này khiến họ không khỏi hoang mang.

Trang Mirror đưa tin, một cặp vợ chồng đang khám phá ngôi nhà mới của họ đã bị sốc khi phát hiện ra một căn phòng khuất ở phía sau tủ bếp có cửa sổ.

Không gian bí mật đã khiến cặp đôi thuê nhà không khỏi thắc mắc tại sao nó lại ở đó và họ đã đưa lên mạng xã hội để chia sẻ sự việc cũng như bày tỏ nỗi ngạc nhiên của mình.

Tuy nhiên, căn phòng bí mật này không có cửa để vào phòng như bình thường. Nó không có sàn và dường như vẫn còn sót lại một số hệ thống dây điện và vật liệu xây dựng bên trong, Daily Star đưa tin.

Cặp đôi đã đăng tải lên mạng xã hội để chia sẻ sự ngạc nhiên của họ khi tìm thấy căn phòng bí ẩn được xây dựng hoàn chỉnh.

Theo Yahoo News Australia, một người phụ nữ giấu tên đến từ Vương quốc Anh đã đăng tải phát hiện đáng kinh ngạc này trên một nhóm Facebook có tên "Things Found In Walls - And Other Hidden Findings".

Chia sẻ sự ngạc nhiên của mình, cô viết: “Vừa mới thuê một căn hộ và tìm thấy một căn phòng bên trong tủ bếp của chúng tôi. Chắc chắn sẽ để lại điều gì đó kỳ lạ trong đó cho những người thuê tiếp theo khi chúng tôi chuyển đi".

Các thành viên trong nhóm Facebook cũng không giấu được sự ngạc nhiên và đưa ra các bình luận, một số giả thuyết về việc căn phòng có thể dùng để làm gì.

Căn phòng có vẻ như đang trong quá trình chuẩn bị với các dây cáp lộ ra.

Một người mẹ chia sẻ: "Nếu là tôi thì tôi sẽ dùng nó để trốn rồi ngồi ăn những món mình thích mà không phải chia cho các con". Một bà mẹ khác hài hước viết: "Tôi sẽ lấy chỗ đó làm nơi để trốn chồng".

Những người khác tỏ ra kỳ lạ hơn với hàng loạt suy đoán của họ. Một người nói đùa rằng nó có thể là công việc tiềm năng của một kẻ giết người hàng loạt, nói rằng đây là: "Nơi hoàn hảo để giấu xác".

Ngoài ra, một số người đã có cái nhìn gay gắt về những người đã xây dựng căn phòng này, gọi nó là "lãng phí ánh sáng tự nhiên".

