Đục bức tường căn nhà mới mua vì thấy có điểm lạ, phát hiện điều bất ngờ phía sau

Thứ Năm, ngày 14/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Một đường hầm có tuổi đời hơn 1 thế kỷ, có kích thước như một hang động mới được phát hiện bên dưới một ngôi nhà tại Plymouth, Anh.

Căn hầm lớn có tuổi đời hơn 1 thế kỷ được phát hiện dưới ngôi nhà mới của Jake (Ảnh: SWNS)

Jake Brown trong khi đang dọn dẹp ngôi mới của mình thì chợt nhận ra một bức tường ở tầng dưới tòa nhà có kết cấu khác lạ.

Do bản tính tò mò và cũng do đang rỗi việc trong thời gian bị cách ly vì dịch Covid-19, Jake quyết định đục một lỗ đủ lớn để lọt đầu của mình sang bên kia bức tường, nhìn kỹ xem đằng sau nó có những gì. Anh sửng sốt khi phát hiện phía bên kia bức tường là một đường hầm lớn, chứa đầy những cổ vật có niên đại từ những năm đầu 1900.

“Tôi đã đục 2 cái lỗ lên bức tường, một lỗ để lọt đầu vào xem, cái còn lại để nhét đèn pin vào soi sáng bên trong. Tôi nhìn xuyên qua khoảng không bụi bặm tối tăm và nhận ra nơi này còn lớn hơn những gì mình tưởng tượng,” Jake cho hay, “Trong đường hầm có rất nhiều đồ vật bị vứt lại từ thế kỷ trước, vì vậy tôi đã trèo vào bên trong để khám phá và xem xét kỹ hơn.

Tôi đã đo đạc sơ qua diện tích của đường hầm và quan sát toàn bộ cấu trúc của nó. Đường hầm nằm ở độ sâu khoảng 5 mét, rộng 3 mét và cao 3 mét, với phần mái vòm bằng đá vẫn trong trạng thái hoàn hảo.”

Đường hầm nằm ở độ sâu khoảng 5 mét, rộng 3 mét và cao 3 mét, với phần mái vòm bằng đá vẫn trong trạng thái hoàn hảo (Ảnh: SWNS)

Bên cạnh những vỏ chai, lon sơn, và một chiếc xe đạp đã rỉ sét, một trong những phát hiện lớn nhất của Jake trong đường hầm là một tờ báo mà anh cho biết gần như tan thành bụi khi mới chạm tay vào nó.

“Có một chút manh mối về tờ báo cho tôi biết về tuổi thọ của đường hầm, như kiểu chữ viết, màu sắc, hình ảnh, các ký hiệu tiền tệ và cuối cùng là ngày tháng,” Jake nói, “Hàng chữ lờ mờ trên tờ báo cho thấy nó được in vào khoảng năm 1964. Điều này, cùng với những chi tiết trên, đồng nghĩa với việc căn hầm đã bị bịt lại từ hơn 50 năm trước.”

Với những vật chứng thu thập được, Jake sau đó đã liên lạc với Richard Fisher, một nhà sử học và là bạn của anh.

Một số hiện vật được tìm thấy bên trong căn hầm, bên cạnh các vỏ chai, hộp sơn cùng một chiếc xe đạp đã rỉ sét...

...còn có một số mảnh tờ báo được xuất bản vào năm 1964 (Ảnh: SWNS)

Richard cho hay toàn bộ khu căn hầm trước đó là một ngọn đồi lớn có tên gọi là Windridge. Những hộ dân sống trên ngọn đồi này thường đào thêm các đường hầm trong nhà của họ để cất trữ tài sản:

“Những hầm chứa kiểu này ban đầu được xây dựng để cất trữ than, nhưng sau này còn được dùng làm hầm rượu, trồng nấm hoặc thậm chí là phòng tắm dưới lòng đất nếu diện tích đủ lớn, Chúng không chỉ được đào bên dưới vỉa hè mà còn ngay dưới lòng đường, do tải trọng phương tiện đi lại trên những con đường hồi đấy thường nhẹ hơn rất nhiều so với bây giờ.”

