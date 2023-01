Mercedes-AMG ONE bản thương mại đầu tiên bàn giao đến khách hàng

Đã hơn 5 năm kể từ khi Mercedes-AMG giới thiệu concept Project One tại Triển lãm ô tô Frankfurt nhưng phải đến tháng 6/2022 Mercedes-AMG ONE mới có thể bỏ đi chữ "project" và bàn giao phiên bản thương mại đến khách hàng.

Có thể thấy, Mercedes-AMG ONE là dự án quan trọng của AMG. Để chiếc xe lăn bánh được trên đường phố, các kỹ sư của bộ phận hiệu suất cao AMG đã phải thực hiện rất nhiều công đoạn kỹ thuật với thời gian hơn 5 năm.

Mercedes-AMG ONE vốn dĩ là mẫu xe đua công thức 1 của đội đua Mercedes-AMG Petronas F1, khối động cơ là điểm độc đáo của chiếc xe này. Tuy nhiên, việc tối ưu động cơ F1 để phù hợp với việc sử dụng trên đường phố, độ bền chất liệu cơ khí, tiêu chuẩn khí thải... là những khó khăn trong quá trình sản xuất.

Trở lại với chiếc Mercedes-AMG ONE bản thương mại đầu tiên mang biến số "ON1" có lớp sơn ngoại thất màu đen bóng Obsidian Black, bên ngoài là các chi tiết viền tương phản có màu xanh đặc trưng của PETRONAS cùng họa tiết logo Mercedes-Benz được bố trí tại phần đuôi xe.

Có tổng cộng 275 chiếc Mercedes-AMG ONE bản thương mại được bán ra trên toàn cầu và mỗi chủ nhân Mercedes-AMG ONE được đặt mua thêm Mercedes-AMG GT Black Series P ONE Edition với phối màu tương tự, tuy nhiên GT Black Series P ONE Edition cũng chỉ giới hạn 275 xe.

Quá trình sản xuất, lắp ráp Mercedes-AMG ONE đã bắt đầu vào tháng 8/2022 tại cơ sở của AMG ở Coventry, Vương quốc Anh. Mercedes-AMG ONE sở hữu hệ thống truyền động hybrid phức tạp với động cơ V6 dung tích 1.6L tăng áp và 4 mô-tơ điện do bộ phận Hệ thống truyền lực Hiệu suất Cao của Mercedes‑AMG ở Brixworth - cơ sở sản xuất chuyên dụng được tạo ra với sự trợ giúp của Multimatic. Mỗi chiếc One phải trải qua 16 trạm lắp ráp và thử nghiệm.

Làm cho động cơ ICE 566 mã lực đáp ứng các quy định của Euro 6 là một trong những trở ngại lớn nhất mà các kỹ sư gặp phải, bởi động cơ V6 chạy không tải ở tốc độ 1.200 vòng/phút thay vì 5.000 vòng/phút như xe F1.

Động cơ xăng V6 dung tích 1.6L cho công suất 574 mã lực cùng giới hạn vòng tua lên đến 11.000 vòng/phút. Kết hợp 4 bộ mô-tơ điện: 1 ở trục khuỷu (MGU-K), 1 ở turbo khí xả (MGU-H) và 2 ở cầu trước (MGU-FL/MGU-FR). Công suất lần lượt của các mô-tơ điện là 163 mã, 122 mã và 326 mã lực.

Tổng công suất của Mercedes-AMG ONE đạt 1.063 mã lực và hộp số tự động 7 cấp hoàn toàn mới tích hợp khóa vi sai. Đối với cầu trước, sẽ sử dụng năng lượng bởi cặp động cơ điện. Mercedes-AMG ONE có 6 chế độ lái gồm Race Safe, Race, EV, Race Plus, Strat 2 và Individual.

Đối với tính năng RACE START, khả năng tăng tốc của AMG ONE từ 0 lên 100 km/h trong 2,9 giây. Xe sử dụng dòng điện cao thế 800V thay vì 400 V như thông thường. Bộ pin trang bị trên Mercedes-AMG ONE dung lượng 8,4 kWh, nên với chế độ EV khả năng di chuyển của xe đạt 18,1 km.

Mức giá khởi điểm của Mercedes-AMG ONE từ 2,72 triệu USD tương đương hơn 63 tỷ đồng. Chưa biết ai là chủ nhân đầu tiên của 275 chiếc Mercedes-AMG ONE, nhưng các tay đua F1 như Lewis Hamilton, Nico Rosberg và David Coulthard đã ký tên mua "mãnh thú" điện thủ công này.

