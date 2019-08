Xe chạy điện do Trung Quốc sản xuất ăn theo kiểu dáng Mitsubishi Xpander và Nissan Livina

Thứ Bảy, ngày 03/08/2019 12:00 PM (GMT+7)

Một nguyên mẫu xe chạy điện hoàn toàn do Cty Human Horizon (Ấn Độ) phát triển và sẵn sàng sản xuất phiên bản thương mại tại Trung Quốc.

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều Cty đang lấn sân sang lĩnh vực phát triển và sản xuất ô tô sử dụng động cơ điện hoàn toàn. Gần đây nhất, Human Horizons Ấn Độ đã tiết lộ nguyên mẫu đầu tiên và sẵn sàn đưa vào sản xuất hàng loạt tại nhà máy đặt tại Trung Quốc.

Nguyên mẫu này được đặt tên là HiPhi 1 và đây mẫu xe này được quảng cáo là một chiếc SUV sử dụng động cơ điện hoàn toàn. Kiểu dáng thiết kế của xe có phần giống với các mẫu xe của Mitsubishi. Đặc biệt là chiếc Xpander và Nissan Livina đang có mặt tại thị trường châu Á.

Xe chạy điện Faraday Future FF91

Thiết kế tổng thể của nguyên mẫu này có phần giống với chiếc xe chạy điện Faraday Future FF91, phần cản trước của xe được thiết kế mạnh mẽ và trang bị 3 khoang hút gió. Cụm đèn chiếu sáng được thiết kế ôm lấy phần lưới tản nhiệt hai thanh ngang. Bên trong hai khoan hút gió lớn hai bên được tích hợp thêm dải LED định vị ban ngày hình chữ C, thiết kế này khá giống với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield trên các dòng xe Mitsubishi thế hệ mới.

Vì là xe điện nên cặp kính chiếu hậu truyền thống đã được thay thế bằng hai camera có độ phân giải cao. Hai gương chiếu hậu này là những người yêu thích xe nhớ ngay đến thiết kế trên chiếc Lexus ES. Các mở trên nguyên mẫu xe điện này la sự kết hợp giữa hai cách mở là kiểu “suicide doors” hay còn gọi là mở cửa kiểu tự sát, kiểu mở cửa này thường được thấy trên các mẫu xe của Roll-Royce và cách mở cửa “Gullwing” mở cửa kiểu cánh chim, thường thấy trên những dòng xe Mercedes-Benz cổ điển.

Bên trong nguyên mẫu HiPhi 1 được thiết kế mang đậm phong cách tương lai và sự tối giản đến mức tối đa. Xe được trang bị vô-lăng 3 chấu được tạo hình chữ D, vô lăng này thường thấy trên những dòng xe thể thao và dòng xe hiệu suất cao. Đồng hồ hiển thị tốc độ là dạng màn hình LCD cỡ lớn. Bên khu vực hành khách phía trước được bố trí 2 màn hình cỡ lớn và màn hình trung tâm đặt dọc như trên các dòng xe Volvo.

Được biết, nguyên mẫu xe điện HiPhi 1 có khả năng vận chuyển được 6 hành khách nhưng vẫn thoải mái trong hành trình xa. Bên trong khoan nội thất vẫn là sự kết hợp giữa da, gỗ và kim loại tạo nên sự hiện đại. Nguyên mẫu này dự kiến sẽ trang bị động cơ điện có công suất 96 kWh và có thể đáp ứng được một hành trình lên đến 400 dặm (tương đương 644 km) trong một lần sạc.

Ngoài ra, Human Horizon còn chia sẻ thêm về công nghệ an toàn được trang bị trên xe như: xe có hơn 500 cảm biến. Hệ thống lái xe bán tự động cấp 3, công nghệ 5G V2X và mạng lưới thần kinh bao gồm bộ điều khiển miền 4 'siêu não' và 6 nền tảng điện toán được kết nối bởi Ethernet 1G cung cấp tốc độ truyền cao hơn so với CAN truyền thống mạng.

Hiện vẫn chưa có giá bán cho mẫu xe này, nhưng theo tờ Autocar cho biết nguyên bản HiPhi 1 sẽ được cung cấp với hệ dẫn động cầu sau và tùy chọn về hệ dẫn động toàn thời gian AWD. Trong thời gian tới, biến thể thứ hai sẽ có hai tùy chọn động cơ điện, trên cả hai loại động cơ đó đều cho công suất từ 200 đến 268 mã lực và có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong khoảng 3,9 giây.