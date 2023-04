Vì sao Kia Sorento thu hút khách hàng Việt trong thời gian qua?

Là mẫu xe 5+2 chỗ, KIA Sorento được THACO định vị ở phân khúc crossover cỡ trung cùng với Honda CR-V, Hyundai Santafe, Mazda CX-8, Nissan X-Trail và Mitsubishi Outlander. Kia Sorento hiện là mẫu xe thuộc thế hệ mới nhất trong phân khúc, thay đổi cả ngoại thất, khung gầm động cơ chứ không chỉ là bản nâng cấp giữa đời.

Nhìn từ phía trước, KIA SORENTO (All New) tạo ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt hình “Mũi hổ – Tiger Nose” đặc trưng, được làm sống động hơn với cụm đèn pha thiết kế dạng “Mắt hổ – Tiger Eye” hoàn toàn mới. Lưới tản nhiệt 2 tầng và cấu trúc họa tiết dạng khối tạo chiều sâu khi nhìn từ phía trước.

Hốc gió kết hợp hài hòa với lưới tản nhiệt và ốp cản trước thể thao. Tất cả các loại đèn từ cos/far, sương mù cho đến đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED, mang đến sự hiện đại và hiệu quả chiếu sáng cao hơn halogen.

Tổng quan thiết kế nội và ngoại thất

Thiết kế mặt bên mang đến cảm giác thể thao với các đường gân dập nổi dọc thân xe. Trụ C được thiết kế khéo léo vừa tạo tầm nhìn thoáng vừa làm tăng thêm vẻ hài hòa, kết hợp với họa tiết trang trí trên cửa trước giúp cho chiếc xe trở nên cân xứng hơn. Gương chiếu hậu được sơn 2 tông màu và tích hợp đèn LED báo rẽ mang đến cảm giác mới lạ.

Điểm nổi bật đáng chú ý phía sau xe là hệ thống đèn hậu thiết kế theo phương thẳng đứng kết hợp ốp cản sau trang trí theo phương ngang và các đường gân thể thao. Các phiên bản tiêu chuẩn của Kia Sorento 2021 sẽ được trang bị mâm 18 inch cùng lốp 235/60R18 trong khi các phiên bản cao cấp hơn sẽ dùng mâm 19 inch cùng lốp 235/55R19.

Gạt nước mưa phía sau được khéo léo ẩn trong cánh gió phía trên và chỉ xuất hiện khi hoạt động. Với chiều dài tổng thể lên đến 4.810 mm và chiều dài cơ sở lên đến 2.815 mm, chiều rộng 1.900 mm, KIA SORENTO hứa hẹn có không gian nội thất rộng rãi không kém các mẫu xe SUV 7 chỗ ngồi.

KIA SORENTO (All New) có 09 màu ngoại thất: Trắng - Glacial White Pearl, Bạc - Silky Silver, Xám - Steel Grey, Nâu - Essence Brown, Đen - Aurora Black Pearl, Đỏ - Runway Red, Đỏ - Sunset Red, Xanh - Gravity Blue, Xanh - Mineral Blue (màu mới).

Thiết kế khoang lái đậm chất công nghệ của tương lai với màn hình thông tin kỹ thuật số 12.3” liền mạch với màn hình giải trí 10.25”. Hệ thống cửa gió điều hòa mô phỏng theo thiết kế động cơ máy bay phản lực. Không gian bên trong KIA SORENTO (All-New) với hàng ghế thứ 2 và thứ 3 có thể gập phẳng hoàn toàn, kết hợp chức năng điều chỉnh vị trí tạo nhiều không gian linh hoạt, đáp ứng hoàn hảo cho những hành trình dài với nhiều hành lý.

Khách hàng có thêm lựa chọn trang bị 2 ghế độc lập cho hàng ghế thứ 2, tăng thêm sự thoải mái cho hành khách ở cả 2 hàng ghế thứ 2 và thứ 3. Ghế da với hoa văn cách điệu sắc sảo, tạo cảm giác sang trọng. Bảng điều khiển hệ thống điều hòa cân đối với chức năng chạm kiểu cảm ứng hiện đại. Các phiên bản cao cấp động cơ Diesel tạo ấn tượng hoàn toàn mới với nút xoay chuyển số, chi tiết chỉ thấy trên các xe hạng sang, trong khi ở các phiên bản máy xăng là dạng cần gạt thông thường.

Với màn hình giải trí LCD 10.25” độ phân giải cao, hệ thống âm thanh vòm với 12 loa Bose (phiên bản Premium trở lên) được tinh chỉnh từng vị trí để tạo hiệu ứng rạp hát, hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập – 3 chế độ gió với cửa gió cho phép điều chỉnh từng vị trí ghế, hệ thống đèn Mood Light 7 màu tiêu chuẩn có 64 tùy chọn, KIA Sorento (All New) mang đến cho người lái và hành khách không gian rạp hát thu nhỏ đẳng cấp.

Một tính năng thú vị khác của KIA Sorento (All New) là khởi động từ xa thông qua khóa điện tử thông minh; giúp người dùng khởi động, mở trước điều hòa làm mát xe từ xa. Hệ thống sưởi, làm mát ghế thông minh trên KIA Sorento (All New) có khả năng tự động bật làm mát ghế hoặc sưởi vô lăng, sưởi ghế để điều chỉnh nhiệt độ không khí như mong muốn.

Ngoài ra, KIA Sorento (All New) còn trang bị hàng loạt các tiện nghi khác như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, phanh tay điện tử, hệ thống ghi nhớ vị trí ghế thông minh, rèm cửa phía sau, cảnh báo còn hành khách hàng ghế sau khi khóa cửa, các cổng USB tới từng vị trí ghế…

Động cơ và các trang bị an toàn

Kia Sorento có hai tùy chọn động cơ dầu (Diesel) Smartstream, dung tích 2.2L, cho công suất tối đa 198 mã lực và mô men xoắn cực đại 440 Nm. Các phiên bản động cơ diesel sẽ được trang bị hộp số ly hợp kép 8 cấp loại ướt hoàn toàn mới.

Ngoài ra ở phiên bản trang bị động cơ xăng Smartstream, dung tích 2.5L, cho công suất 177 mã lực và mô men xoắn cực đại 232Nm với cấu trúc tối ưu giúp giảm thiểu ma sát, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Hệ thống Hỗ trợ người lái tiên tiến ADAS (Advanced Driver Assistant System) lần đầu tiên được trang bị trên KIA Sorento (All New) với các nhóm tính năng nhu:

Tính năng hỗ trợ quan sát: camera 360 (AVM: Around View Monitor) / Tính năng cảnh báo và hỗ trợ phanh chủ động: cảnh báo điểm mù bằng hình ảnh (BVM: Blind View Monitor)/ Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA – Forward Collision-Avoidance Assist) / Tính năng hỗ trợ lái: hỗ trợ đi theo làn đường (LFA: Lane Following Assist) / Tính năng điều khiển hành trình thông minh (Smart Cruise Control)

Bên cạnh đó, KIA SORENTO (All New) còn trang bị hàng loạt các tính năng an toàn khác như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau, Camera lùi, cảnh báo chống trộm, chống sao chép chìa khóa.

Đánh giá nhanh

Với sự thay đổi mang tiếng đột phá và toàn diện, có thể nói KIA SORENTO (All New) là mẫu xe đáng cân nhắc cho những gia đình trẻ yêu thích một chiếc xe có nhiều trang bị tiện nghi để hưởng thụ. Bên cạnh đó, các phiên bản Diesel với hộp số ly hợp kép 8 cấp hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thú vị khi tăng tốc.

Cuối cùng, hệ dẫn động AWD (4 bánh toàn thời gian) sẽ giúp cho các chủ xe tương lai tự tin hơn khi cần vượt những địa hình khó để khám phá những cung đường mới lạ.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/vi-sao-kia-sorento-thu-hut-khach-hang-viet-trong-thoi-gian-qua-14606...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/vi-sao-kia-sorento-thu-hut-khach-hang-viet-trong-thoi-gian-qua-1460643.ngn