Vì sao đèn áp suất lốp vẫn sáng sau khi bơm đủ hơi?

Theo Đạo luật TREAD, có hiệu lực từ tháng 11/2000, tất cả các phương tiện bán ra tại Mỹ đều phải trang bị hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) từ năm 2007. Công nghệ này giúp cảnh báo người lái khi áp suất lốp giảm xuống dưới mức khuyến nghị, góp phần bảo đảm an toàn khi lái xe. Đáng chú ý, chiếc xe đầu tiên ứng dụng công nghệ này lại là siêu xe Porsche 959, ra mắt năm 1986, nhưng không được phép lưu hành trên đường phố Mỹ.

Cảm biến áp suất lốp giúp người lái yên tâm hơn trên mỗi hành trình.

Mặc dù TPMS đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong gần 20 năm, nhiều chủ xe vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu và sử dụng hệ thống này. Một trong những lý do là TPMS thường cần được thiết lập lại sau khi thay lốp hoặc đảo lốp, và quy trình này có thể khác nhau giữa các nhà sản xuất.

Có 2 loại TPMS: gián tiếp và trực tiếp. Hệ thống gián tiếp không đo áp suất lốp mà sử dụng cảm biến tốc độ bánh xe để phát hiện sự khác biệt khi lốp bị xì hơi. Ví dụ, xe VW Jetta sử dụng phương pháp này. Ngược lại, TPMS trực tiếp, như trên xe Corvette, sử dụng cảm biến riêng cho từng bánh xe để đo áp suất và nhiệt độ lốp, từ đó cung cấp thông tin chính xác hơn nhưng cũng phức tạp hơn trong việc thay thế và lập trình.

Tuy nhiên, cách đo cảm biến áp suất lốp có thể khác nhau giữa các hãng xe.

Các nhà sản xuất ô tô có quyền tự do trong việc thiết kế và triển khai hệ thống TPMS, dẫn đến sự khác biệt trong quy trình giữa các loại xe. Một số xe có nút reset TPMS riêng, trong khi những xe khác yêu cầu người dùng điều hướng qua nhiều menu để thiết lập lại. Một số xe đời mới có thể tự động học lại áp suất sau khi bơm lốp.

Nếu đèn báo TPMS vẫn sáng sau khi bơm lốp, người lái nên tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hoặc hỏi ý kiến từ cửa hàng lốp hoặc đại lý. Dành vài phút để thực hiện đúng quy trình có thể giúp tránh lo lắng không cần thiết và đảm bảo hệ thống TPMS hoạt động hiệu quả, sẵn sàng cảnh báo khi lốp xe thực sự bị giảm áp suất.