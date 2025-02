Từ tháng sau, mua xe điện tại Việt Nam sẽ thay đổi giá lăn bánh

So với thời điểm trước, lệ phí trước bạ của xe điện sẽ có sự thay đổi dẫn tới giá lăn bánh của xe điện sẽ tăng so với trước ngày 1/3/2025. Cụ thể, xe ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được miễn lệ phí trước bạ 100% mà phải đóng 50% so với mức áp dụng cho ô tô sử dụng động cơ đốt trong có cùng số chỗ ngồi.

Quy định này được nêu trong Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15/1/2022 và có hiệu lực từ 1/3/2022. Theo đó, ô tô điện chạy pin được miễn lệ phí trước bạ trong ba năm đầu (từ 1/3/2022 đến 28/2/2025). Từ 1/3/2025 đến 28/2/2027, mức lệ phí trước bạ của các xe này sẽ bằng 50% so với ô tô chạy xăng, dầu.

Hiện tại, lệ phí trước bạ đối với ô tô đăng ký lần đầu tại Việt Nam dao động từ 10-12% tùy địa phương. Điều này đồng nghĩa với việc từ 1/3/2025, người mua xe điện sẽ phải trả khoảng 5-6% lệ phí trước bạ thay vì được miễn hoàn toàn như trước. Ví dụ, một mẫu xe điện có giá 1 tỷ đồng sẽ chịu lệ phí trước bạ từ 50-60 triệu đồng, tùy nơi đăng ký.

Với sự thay đổi này, chi phí lăn bánh của ô tô điện sẽ tăng lên, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường. Các chuyên gia nhận định, từ nay đến trước 1/3/2025, thị trường xe điện có thể sôi động hơn do người tiêu dùng tranh thủ hưởng ưu đãi miễn lệ phí trước bạ.

Tuy nhiên, sau thời điểm này, sức mua có thể giảm khi chi phí sở hữu xe điện tăng cao hơn.