Từ 15-12, người hỗ trợ cứu chữa, giúp đỡ người bị tai nạn cũng được chi tiền

Ngày 23-10-2025, Chính phủ ban hành Nghị định 279/2025/NĐ-CP quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 15-12-2025. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đó, Chính phủ thành lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được hình thành ở trung ương để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Nguồn tài chính hình thành Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ gồm:

1. Hỗ trợ, viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ hoặc hiện vật

2. Thu lãi từ tài khoản tiền gửi.

3. Tồn dư Quỹ năm trước được chuyển sang năm sau.

4. Vốn điều lệ của Quỹ được ngân sách trung ương hỗ trợ một lần là 500 tỉ đồng.

Nội dung chi Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ gồm:

1. Hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%; gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ gây ra đang gặp khó khăn về kinh tế.

2. Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với các nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 81%.

3. Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu.

4. Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí.

5. Hỗ trợ cho công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động, sự kiện gây Quỹ.

6. Hỗ trợ kinh phí giám định thương tật cho các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định 279/2025/NĐ-CP (trừ các trường hợp nạn nhân trong các vụ án, vụ việc hành chính có liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ đang điều tra, giải quyết phải giám định theo quy định của pháp luật); chi văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, vật tư văn phòng, chi cước phí bưu chính phục vụ cho các hoạt động của Quỹ.

Nghị định 279/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15-12-2025.