Xem trước mẫu xe Toyota Corolla có thiết kế hoàn toàn mới

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) Trung Quốc vừa công bố hình ảnh đăng ký của Toyota Corolla phiên bản nâng cấp, hé lộ nhiều thay đổi mang tính “lột xác”. Đây là động thái cho thấy xu hướng làm mới diện mạo trên loạt sản phẩm Toyota cuối cùng cũng đã đến với mẫu sedan bán chạy toàn cầu này.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở phần đầu xe, với cụm đèn chiếu sáng tạo hình chữ C nối liền bằng dải LED mảnh vắt ngang nắp ca-pô, gợi nhớ đến phong cách của Prius, CH-R và RAV4. Cản trước được tái thiết kế gọn gàng hơn, đi kèm hốc gió nhỏ và bổ sung cụm đèn pha đặt thấp.

Nhìn ngang thân xe, thiết kế tổng thể không thay đổi nhiều, xe thuộc bản nâng cấp nhiều khả năng sẽ sở hữu bộ mâm mới. Phần đuôi xe gần như giữ nguyên, nhưng phiên bản hybrid đã bỏ logo xanh truyền thống, thay bằng chi tiết viền đèn hậu tối màu, tạo cảm giác thể thao hơn.

Thông tin về nội thất chưa được tiết lộ, song dự kiến Corolla mới sẽ được cải thiện tiện nghi để bắt kịp xu hướng. Corolla nâng cấp tại Trung Quốc có hai tùy chọn động cơ. Bản hybrid dùng máy 1.8L công suất 97 mã lực, kết hợp pin lithium nickel-cobalt manganese oxide, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,13 lít/100 km, tốc độ tối đa 160 km/h.

Trong khi đó, bản xăng dung tích 2.0L cho công suất 169 mã lực, tốc độ tối đa 180 km/h nhưng tiêu hao nhiên liệu cao hơn. Toyota Corolla mới dự kiến sớm ra mắt chính thức tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ những thay đổi về thiết kế và trang bị này có được áp dụng cho các thị trường khác như Đông Nam Á hay châu Âu hay không.