Top 6 ôtô an toàn hàng đầu hiện nay, dân Việt cũng mê

1. 2023 Acura Integra là mẫu xe sedan cỡ nhỏ duy nhất dành được giải thưởng an toàn Top Safety Pick+ (giải cao nhất) do Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc (IIHS) của Mỹ vinh danh năm 2023. Mẫu xe này nhận được điểm xếp hạng hàng đầu (Superior) trong các bài kiểm tra đánh giá về tránh va chạm và giảm nhẹ va chạm, bao gồm cả bài kiểm tra phát hiện người đi bộ vào ban đêm do IIHS tiến hành.

2. Genesis G90 cũng là mẫu xe nhận được giải an toàn Top Safety Pick+ của IIHS trong năm 2023. Đây được xem là đối thủ mạnh của các mẫu xế hộp như Mercedes-Benz S-class, Audi A8, và BMW 7-series. Trong các bài kiểm tra đánh giá về khả năng đối đầu với va chạm, tránh va chạm và giảm nhẹ va chạm, G90 đều nhận được điểm số hàng đầu. Trong khi đèn pha xe chỉ đạt đánh giá ở mức độ chấp nhận được (Acceptable).

3. Honda Accord nhận được điểm cao trong các bài đánh giá về tránh va chạm và giảm thiểu va chạm của IIHS, đạt điểm cao nhất (Superior score) trong bài kiểm tra về phát hiện người đi đường vào ban ngày và điểm tiên tiến trong bài kiểm tra phát hiện người đi đường vào ban đêm. Tất cả các phiên bản của Accord đều nhận được điểm tốt về đen pha.

4. 2023 Mercedes-Benz C-Class được thiết kế lại hoàn toàn từ năm 2022, đạt điểm an toàn cao khi đi kèm với gói trang bị tùy chọn hỗ trợ lái xe (Driver Assistance package). Xe đạt điểm cao nhất trong các bài đánh giá của IIHS về tránh va chạm và giảm thiểu va chạm. Các bài đánh giá về phát hiện người đi đường vào ban ngày và ban đêm nhận được điểm lần lượt là ở mức chấp nhận và cơ bản. Điểm thú vị là đèn pha LED của C-Class nhận được điểm tốt về an toàn.

5. Subaru Outback có diện mạo dẻo dai, nhận được giải thưởng an toàn Top Safety Pick+ của IIHS trong năm 2023, khi vượt qua các bài kiểm tra va chạm của IIHS, bao gồm cả bài đánh giá về va chạm bên mới được cập nhật. Điểm ấn tượng là Outback cũng đạt được điểm ưu trội trong các bài đánh giá về tranh va chạm và giảm thiểu va cahmj. Tất cả các hệ thống đèn pha cường độ thấp và cao của xe đều nhận được điểm tốt trong các bài đánh giá của IIHS.

6. Toyota Camry nhận được giải thưởng an toàn Top Safe Pick+ ở tất cả các phiên bản, trong đó bản Hybrid XLE có đèn pha thích ứng được đánh giá là phiên bản an toàn nhất. Hệ thống đèn pha của Hybrid XLE là hệ thống chiếu sáng duy nhất của Camry nhận được điểm tốt của IIHS. Nhưng lưu ý rằng, giải thưởng an toàn này chỉ áp dụng cho dòng sedan Toyota Camry được sản xuất sau tháng 1/2023.

