Hà Nội và TP.HCM áp dụng chuẩn khí thải ô tô nghiêm ngặt từ 2026

Từ ngày 1/3/2026, lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải mới đối với ô tô tham gia giao thông đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực, theo Quyết định 43/2025 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành. Quy định này xác lập mức khí thải bắt buộc đối với từng nhóm xe theo năm sản xuất và khu vực lưu thông, đặc biệt siết chặt hơn tại Hà Nội và TP.HCM.

Siết chặt quy định khí thải tại Việt Nam từ năm 2026

Quyết định nêu rõ, các tổ chức và cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm định và sử dụng ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức hoặc cháy do nén khi lưu thông trên đường bộ tại Việt Nam đều phải tuân thủ lộ trình mới.

Tuy nhiên, quy định không áp dụng cho xe ô tô mang biển nước ngoài được phép quá cảnh, tạm nhập tái xuất có thời hạn phục vụ hội nghị, triển lãm, thể thao, du lịch, cũng như phương tiện thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an dùng cho mục đích an ninh – quốc phòng.

Theo hệ thống phân loại, mức khí thải gồm năm cấp từ Mức 1 đến Mức 5, tương ứng với tiêu chuẩn Euro 1 đến Euro 5. Lộ trình áp dụng cụ thể bắt đầu từ nhóm xe cũ nhất: xe sản xuất trước năm 1999 sẽ phải đáp ứng Mức 1 ngay từ khi Quyết định có hiệu lực. Nhóm xe sản xuất trong giai đoạn 1999 – 2016 sẽ áp dụng Mức 2, trong khi các xe đời 2017 – 2021 phải đạt Mức 3

Riêng những xe thuộc giai đoạn 2017 – 2021 nhưng hoạt động tại Hà Nội và TP.HCM sẽ phải nâng lên Mức 4 từ ngày 1/1/2027, tương đương tiêu chuẩn Euro 4, mức yêu cầu cao hơn so với phần còn lại của cả nước.

Đối với xe sản xuất từ năm 2022, yêu cầu khí thải sẽ nghiêm ngặt hơn ngay từ đầu. Các xe này mặc định phải đạt Mức 4 kể từ thời điểm Quyết định có hiệu lực, đồng thời chuyển sang Mức 5 từ ngày 1/1/2032. Riêng khi lưu thông tại Hà Nội và TP.HCM, xe sản xuất từ năm 2022 sẽ phải đáp ứng Mức 5 sớm hơn bốn năm, tức từ ngày 1/1/2028. Bắt đầu từ ngày 1/1/2029, mọi xe lưu thông tại hai đô thị lớn nhất cả nước đều buộc phải đạt mức khí thải từ Mức 2 trở lên.

Từ ngày 1/1/2029, mọi xe lưu thông tại Hà Nội và TP.HCM đều buộc phải đạt mức khí thải từ Mức 2 trở lên

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ hướng dẫn triển khai lộ trình trên toàn quốc và tiếp tục nghiên cứu những tiêu chuẩn khí thải cao hơn trong tương lai để trình Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ rà soát và điều chỉnh các quy chuẩn liên quan đến nhiên liệu, cũng như hệ thống đo kiểm khí thải nhằm đảm bảo sự phù hợp với lộ trình mới.

Các địa phương, đặc biệt là những tỉnh thành có vùng bảo vệ môi trường nghiêm ngặt, được phép quy định mức khí thải cao hơn tiêu chuẩn chung nếu thấy cần thiết, miễn là tuân thủ pháp luật về môi trường và giao thông.

Quyết định 43/2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, đánh dấu bước chuyển lớn trong quản lý phát thải phương tiện cơ giới tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu giảm ô nhiễm không khí và nâng cao chất lượng môi trường đô thị trong những năm tới.