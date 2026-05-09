Thêm một năm vắng bóng, VMS 2026 sẽ không được tổ chức

Hiệp hội Các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) vừa xác nhận Triển lãm Ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show – VMS) sẽ không được tổ chức trong năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau quá trình cân nhắc và nhận được sự đồng thuận từ các thành viên, phản ánh sự điều chỉnh trong chiến lược tổ chức sự kiện chung của ngành.

Theo VAMA, việc tạm dừng VMS 2026 xuất phát từ các góp ý của doanh nghiệp thành viên, nhằm đảm bảo những hoạt động chung phù hợp hơn với kế hoạch truyền thông, thời điểm ra mắt sản phẩm cũng như định hướng kinh doanh riêng của từng hãng. Dù vậy, hiệp hội vẫn khẳng định VMS là kênh quan trọng trong việc kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời tạo điểm nhấn truyền thông cho thị trường ô tô Việt Nam.

Đây là năm thứ hai liên tiếp triển lãm không diễn ra. Trước đó, VMS từng bị gián đoạn và kỳ vọng trở lại với định hướng đổi mới toàn diện, mở rộng sang các lĩnh vực như xe điện, giải pháp di chuyển thông minh, hạ tầng sạc và công nghiệp phụ trợ, trong bối cảnh xu hướng “xanh hóa” ngành ô tô đang tăng tốc.

Lần gần nhất sự kiện được tổ chức là VMS 2024, thu hút 19 thương hiệu tham dự, bao gồm cả ô tô, mô tô và xe máy phân khối lớn. Dù quy mô không còn như các giai đoạn trước, triển lãm vẫn ghi nhận lượng khách tham quan lớn nhờ nhiều mẫu xe mới và sự góp mặt của các thương hiệu đáng chú ý, trong đó có cả các hãng xe Trung Quốc.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, sức hút của mô hình triển lãm tập trung đang suy giảm khi nhiều hãng xe chuyển sang tự tổ chức sự kiện riêng. Các thương hiệu như VinFast, Mercedes-Benz, Honda, Porsche hay các doanh nghiệp thuộc Thaco đều đã triển khai các chương trình ra mắt và trải nghiệm sản phẩm độc lập, kết hợp lái thử và bán hàng trực tiếp.

VAMA cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và công bố các kế hoạch phù hợp trong thời gian tới, đồng thời cam kết duy trì vai trò kết nối và mang lại giá trị tốt hơn cho toàn ngành ô tô Việt Nam.