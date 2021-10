THACO BMW giảm giá hơn 200 triệu đồng cho dòng 3-Series

Thứ Bảy, ngày 30/10/2021 13:30 PM (GMT+7)

THACO BMW áp dụng mức giảm giá sâu cho dòng xe 3-Series tại thị trường trong nước.

THACO BMW vừa điều chỉnh chương trình giảm giá mạnh cho dòng xe 3-Series, đưa giá bán xuống còn từ 1.6 tỷ đồng. Cụ thể, sau khi trừ các ưu đãi thì giá của phiên bản tiêu chuẩn 320i Sport Line giảm 220 triệu đồng còn 1.679 tỷ đồng, bản 320i Sport Line Plus giảm 222 triệu đồng còn 1.957 tỷ đồng, bản cao cấp nhất 330i M Sport có mức giảm như thời điểm trước chỉ 130 triệu đồng có giá bán 2.379 tỷ đồng.

Thiết kế ngoại thất của các phiên bản BMW 3-Series có một số điểm khác biệt. Trong đó, 320i Sport Line và 320i Sport Line Plus đều mang thiết kế năng động, bản 320i Sport Line được trang bị mâm hợp kim 17 inch và 5 chấu kép, trong khi 320i Sport Line Plus được trang bị mâm hợp kim 18 inch và 5 chấu kép.

BMW 320i Sport Line và 320i Sport Line Plus được trang bị nội thất ốp nhôm Mesh Effect và ghế trước thể thao bọc da Sensatec pha nỉ, hoặc bọc da Sensatec hoàn toàn (tuỳ phiên bản). Trên phiên bản 330i M Sport, ghế ngồi được bọc da Vernasca, dây đai an toàn M, tay lái thể thao M, trần xe BMW Individual màu đen Anthracite, mặt táp-lô bọc da Sensatec và ốp nội thất nhôm Tetragon,…

Bảng giá niêm yết và mức giá khuyến mãi áp dụng cho dòng 3-Series:

Mẫu xe Giá niêm yết (tỷ đồng) Giá ưu đãi (tỷ đồng) BMW 320i Sport Line 1,899 1,679 BMW 320i Sport Line Plus 2,179 1,957 BMW 330i M Sport 2,499 2,379

Mức này được xem là dễ tiếp cận hơn so với đối thủ Mercedes-Benz C-Class. Đặt biệt là phiên bản C180 AMG và C200 đang có mức chênh lệch không quá với 320i Sport Line hay C300 AMG có mức tương đồng với 320i Sport Line Plus. Tuy nhiên các dòng C-Class cũng đang có ưu đãi trước bạ 50%. BMW 3 Series được đánh giá cao về mặt vận hành, thiết kế nam tính tuy nhiên do là xe nhập khẩu nên mức giá bán có phần cao hơn.

Xe được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất 184 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 300Nm. Riêng ở phiên bản 330i có hiệu suất mạnh hơn với công suất 258 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 400Nm. Các phiên bản đều dùng chung hộp số tự động 8 cấp và đi cùng hệ dẫn động cầu sau.

Nhưng trong thời gian tới BMW 3 Series sẽ có thêm lợi thế nếu Mercedes-Benz Việt Nam mang về C-Class thế hệ mới dưới dạng nhập khẩu sẽ có giá bán tương đồng hơn.

