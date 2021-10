Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi dòng xe C200 vì lỗi hệ thống ECU

Thứ Sáu, ngày 29/10/2021 13:30 PM (GMT+7)

Gần 1.800 xe Mercedes-Benz C200 sản xuất từ 2014-2018 tại Việt Nam bị triệu hồi vì lỗi quá nhiệt ở ECU, tiềm ẩn rủi ro hỏa hoạn.

Mercedes-Benz sẽ thực hiện chương trình triệu hồi để kiểm tra và cập nhật phần mềm cho hộp điều khiển động cơ (ECU) của xe C200 (số loại W205) do MBV sản xuất, lắp ráp từ 12/2014 đến 02/2018 theo chương trình triệu hồi của Mercedes-Benz AG có số hiệu 5499723.

Có 1.773 xe bị ảnh hưởng, thuộc các bản: C200 (W205); C200 (W205042 R032P0). Các xe này sản xuất lắp ráp từ 12/2014 đến 02/2018 tại nhà máy Mercedes-Benz ở Việt Nam. Khi được triệu hồi, những xe trên sẽ được kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền. Thời gian kiểm tra, khắc phục là khoảng 30 phút. Thời gian thực hiện chương trình triệu hồi từ 15/10/2021 - 31/12/2025

Đợt triệu hồi này để kiểm tra và cập nhật phần mềm mới miễn phí cho hộp điều khiển động cơ để khắc phục hiện tượng quá nhiệt ở các điốt trong máy phát điện. Cụ thể, các điốt của máy phát điện trên xe bị ảnh hưởng có thể bị hỏng do quá nhiệt, sự quá nhiệt có thể do nhiệt sinh ra bên trong các điốt khi dòng điện lớn đi qua cộng với các điều kiện môi trường và vận hành cụ thể không thuận lợi (như động cơ chạy không tải kéo dài, không có luồng khí làm mát từ việc xe chạy, tốc độ quạt làm mát điốt của máy phát ở mức thấp nhất vì vòng tua máy thấp khi động cơ chạy không tải, trong điều kiện này việc giải nhiệt cho các đi-ốt có thể không được đầy đủ).

Trong trường hợp này, có thể xảy ra dòng điện không cho phép từ ắc quy của hệ thống điện chạy qua máy phát điện. Trong kết nối này, máy phát điện có thể nóng lên đến mức không thể loại trừ hỏa hoạn. Khách hàng có thể nhận biết được vấn đề bằng một thông báo cảnh báo lỗi về bình ắc quy trong cụm đồng hồ đa chức năng.

Mặc dù Mercedes-Benz Việt Nam chưa có ghi nhận sự cố nêu trên nào xảy ra trên các xe chúng tôi nhưng do sự an toàn của khách hàng, chúng tôi quyết định tiến hành triệu hồi các xe bị ảnh hưởng để cập nhật phần mềm mới cho hộp điều khiển động cơ và do đó sẽ điều khiển tối ưu hóa hoạt động của máy phát điện cho các xe ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro và đảm an toàn cho khách hàng. Thời gian thực hiện khoảng 30 phút

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, khi xe có hiện tượng trên thì liên lạc với Đại lý ủy quyền của công ty Mercedes-Benz Việt Nam để được kiểm tra, thực hiện sửa chữa đúng tiêu chuẩn.

