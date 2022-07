Tân Hoa hậu Hoàn Vũ được Mercedes-Benz tặng xe C300 AMG

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vừa chính thức khép lại với danh hiệu cao nhất thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD: 314). Là một trong những nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình ngay từ những ngày đầu tiên, Mercedes-Benz Việt Nam mang đến những giá trị mà Miss Universe đã hướng đến cho cộng đồng, cuộc thi đã khẳng định hình ảnh người phụ nữ Việt Nam rất đáng tự hào.

Ông Bradley Kelly – CEO của Mercedes-Benz Việt Nam đã dành tặng cho tân Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 chiếc chìa khóa của Mercedes-Benz C300 AMG với quyền sử dụng trong 1 năm. Chia sẻ về kỳ vọng trong lần đồng hành này, ông Bradley Kelly cho biết: “Mercedes-Benz luôn có niềm tin rằng bên trong mỗi người phụ nữ đều tồn tại những tiềm năng to lớn để tạo nên những điều tuyệt vời nhất.

Đồng hành cùng Miss Universe trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn mong muốn được góp phần truyền cảm hứng cho những người phụ nữ Việt Nam, hỗ trợ họ trên chặng hành trình lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2022 đã tìm được những Hoa hậu và Á hậu hoàn toàn xứng đáng, đại diện cho một thế hệ phụ nữ Việt hiện đại, bản lĩnh và trí tuệ, sẵn sàng chinh phục các đấu trường hoa hậu trên thế giới.”

Mỗi câu chuyện thành công đều độc đáo theo một cách riêng, nhưng ý chí mạnh mẽ cùng động lực tuyệt vời và hành trình đầy khác biệt chính là đặc điểm chung của tất cả những người phụ nữ thành đạt. Và đó cũng là lý do Mercedes-Benz đã dành riêng 1 nền tảng mang tên She’s Mercedes để truyền cảm hứng, kết nối và đồng hành cùng những người phụ nữ.

Từ những sự thấu hiểu sâu sắc đó, chúng tôi tin rằng Mercedes-Benz C-Class chính là lựa chọn hoàn hảo, đủ nổi bật, đủ cá tính và đủ khác biệt để thay chúng tôi, cùng tân Hoa hậu tỏa sáng rực rỡ trong chặng hành trình chinh phục đầy thú vị sắp tới.

Mercedes-Benz C-Class 2022 sở hữu một “ngoại hình” trẻ trung, tinh tế và mạnh mẽ, là sự pha trộn khéo léo giữa dòng S-Class và A-Class, có nhiều trang bị mới hiện đại hơn, cụm đèn Digital Light phía trước (cao cấp hơn cả S-Class hiện tại).

Khoang nội thất có màn hình trung tâm 11.9 inch, màn hình hiển thị kỹ thuật số với màn hình kích thước 12,3 inch, các chi tiết như cửa gió điều hoà, khu vực táp-lô, các phím chức năng, ghế ngồi đều được thiết kế theo phong cách mới khác biệt so với trước đây.

C300 được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.0L, đi kèm bộ pin điện của công nghệ EQ Boost. Mercedes C-Class 2022 tại Việt Nam vẫn sử dụng hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic. Và có giá bán cho bản nhập khẩu là gần 2,4 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, C-Class 2022 sẽ được phân phối 4 phiên bản bao gồm C200 Avantgarde, C200 Avantgarde Plus, C300 AMG và C300 AMG First Edition. Trong đó, phiên bản C300 AMG First Edition được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và giới hạn chỉ 132 xe.

Nguồn: http://danviet.vn/tan-hoa-hau-hoan-vu-duoc-mercedes-benz-tang-xe-c300-amg-50202227185925602.htmNguồn: http://danviet.vn/tan-hoa-hau-hoan-vu-duoc-mercedes-benz-tang-xe-c300-amg-50202227185925602.htm