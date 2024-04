Ra mắt KIA K9 2025, sedan tiệm cận hạng sang giá từ 1,1 tỷ đồng

Thế hệ hiện tại của KIA K9 ra mắt vào 2018 và tới 2021 được facelift lần đầu. Đến nay, xe được nâng cấp một lần nữa với những thay đổi ở mặt ca lăng và bổ sung trang bị tiêu chuẩn nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ.

Về ngoại thất, KIA K9 2025 sở hữu cụm lưới tản nhiệt mới có họa tiết hình gạch nối, thay vì hình chữ V như trên phiên bản cũ. Bên cạnh đó, xe còn được bổ sung màu Xám Pebble Grey và tùy chọn kiểu dáng mâm mới kích thước 19 inch.

Về nội thất, K9 2025 vẫn được giữ nguyên thiết kế khoang cabin như phiên bản tiền nhiệm, nhưng được bổ sung một vài công nghệ mới. Hệ thống điều hòa trên xe có thêm tính năng "After Blow" đóng vai trò tương tương tự máy hút ẩm, giữ cho nội thất xe luôn thông thoáng và không xuất hiện mùi ẩm mốc. Sau khi tắt động cơ khoảng nửa giờ, After Blow sẽ tự động được kích hoạt trong 10 phút để làm khô các ống thông gió tránh nấm mốc phát triển. Cụm cảm biến tích hợp trong After Blow đảm bảo hệ thống không được bật khi ắc quy của ô tô sắp hết. Ngoài ra, chức năng này vẫn bị tắt khi nhiệt độ bên ngoài thấp và cả khi hệ thống điều hòa không được sử dụng trong một thời gian dài.

Bên cạnh đó, KIA K9 2025 còn được bổ sung ghế hành khách trước mát xa, cổng USB-C cho cả 2 hàng ghế và bình cứu hỏa. Nhiều tính năng trước kia là cao cấp nay được chuyển về tiêu chuẩn để thu hút thêm khách hàng.

KIA K9 hiện tại có 2 tùy chọn động cơ là V6 3.3L và V6 3.8L. Bản 3.3L có 2 mức thông số là 250 mã lực/347Nm và 365 mã lực/510Nm. Bản 3.8L chỉ có một cấu hình 311 mã lực/397Nm. Hộp số mặc định là loại tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu. Trước đây dòng tên này có bản V8 5.0L nhưng đã bị khai tử từ lần facelift đầu vì tiêu thụ nhiên liệu và xả thải quá nhiều.

Theo thông tin từ hãng, KIA K9 2025 được bán ra với mức giá khởi điểm là 43.800 USD (~1,1 tỷ VND) và lên tới 64.200 USD (~1,6 tỷ VND) đối với phiên bản cao cấp nhất.

Tại Việt Nam, KIA K9 từng được THACO phân phối vào năm 2016 (với tên gọi Quoris) nhưng không được người tiêu dùng đón nhận vì mức giá kém hấp dẫn.

