Mitsubishi Xpander Cross 2023 sẵn camera 360 độ, nhưng đừng lạm dụng!

Camera 360 độ đã trở thành một trang bị phổ biến trên nhiều mẫu xe, đặc biệt là các dòng SUV và MPV nhằm tăng cường an toàn khi lái xe trong điều kiện giao thông đông đúc. Tuy nhiên, chúng ta không nên lạm dụng công nghệ này.

Hình ảnh từ Camera 360 trên Mitsubishi Xpander Cross 2023.

Về lợi ích, Camera 360 độ trên Xpander Cross 2023 cung cấp hình ảnh toàn cảnh xung quanh xe, giúp người lái có cái nhìn trực quan và rõ ràng hơn về môi trường quanh xe. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các tình huống lùi xe hoặc di chuyển qua các không gian hẹp. Nhờ góc nhìn rộng, người lái có thể dễ dàng quan sát và tránh được các vật cản mà đôi khi không thể thấy qua gương chiếu hậu.

Ngoài ra, Camera 360 độ còn giúp giảm thiểu rủi ro va chạm khi dừng, đỗ xe và đặc biệt là hỗ trợ tốt cho các tài xế mới chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc điều khiển xe. Mitsubishi khá tinh tế và thực dụng khi trang bị sẵn Camera trên Xpander Cross 2023, vốn là mẫu xe hướng tới gia đình và thường là các lái mới.

Dù tiện ích, nhưng việc quá phụ thuộc vào Camera 360 độ sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi quá lạm dụng camera này, tài xế có thể mất đi thói quen kiểm tra gương chiếu hậu và quan sát trực tiếp xung quanh. Hậu quả là dẫn đến sự chủ quan, làm giảm khả năng phản xạ trong các tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, Camera 360 độ chỉ hỗ trợ trong phạm vi giới hạn. Ở tốc độ cao hoặc điều kiện thời tiết xấu, hình ảnh từ camera có thể bị méo, không rõ gây nhầm lẫn cho người lái.

Camera 360 độ trên Mitsubishi Xpander Cross 2023 là hệ thống 4 camera đồng bộ, gồm: 2 camera ở kính bên, 1 camera phía trước và 1 camera ở đuôi xe.

Nói tóm lại, Camera 360 độ là một trang bị an toàn hữu ích, nhưng người lái xe cần sử dụng nó một cách thông minh. Thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào camera, việc kết hợp quan sát trực tiếp và gương chiếu hậu sẽ giúp đảm bảo an toàn hơn. Với Mitsubishi Xpander Cross 2023, đây là một công cụ hỗ trợ đắc lực, nhưng đừng quên rằng kỹ năng lái xe vẫn là yếu tố quan trọng nhất để giữ an toàn trên mọi cung đường.

Kinh nghiệm là hãy ưu tiên quan sát kính hậu và kính bên, đảo mắt nhìn trực tiếp hông xe để đảm bảo an toàn khi rẽ hay lùi, sau đó mới sử dụng tới hình ảnh từ Camera 360 độ. Chẳng hạn khi lùi xe mà có chướng ngại vật tầm thấp nằm ở một bên góc sau, nếu quan sát kính bên sẽ sớm thấy chướng ngại vật này từ xa. Trong khi nếu chỉ nhìn Camera 360 độ, xe tới gần chướng ngại vật mới nhìn kính bên thì có thể chướng ngại vật sẽ vào điểm mù.

