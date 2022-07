Mitsubishi Triton có mặt trong top 10 xe bán chạy tháng 6/2022

Theo báo cáo bán hàng của VAMA, trong tháng 6/2022, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô trong nước đạt 22.067 xe, giảm 44 % so với tháng 5/2022 và giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải về sự sụt giảm mạnh về doanh số bán hàng trong tháng 6 vừa qua, đại diện một hãng xe ô tô cho biết có nguyên nhân lớn từ sự thiếu hụt nguồn cung trên thị trường do ảnh hưởng của việc thiếu linh kiện sản xuất lắp ráp.

Đặc biệt, từ ngày 1/6, chính sách giảm lệ phí trước bạ 50% đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước chính thức hết hiệu lực sau 6 tháng áp dụng cũng khiến cho doanh số nhiều mẫu xe bị ảnh hưởng mạnh. Trước đó, nhờ chính sách này, thị trường ôtô đã phần nào hồi phục và tăng trưởng.

Trong tháng 6/2022, Top 10 mẫu xe bán chạy có sự xuất hiện của hai mẫu xe bán tải. Đứng thứ 2 là mẫu xe Ford Ranger với 1.410 xe được bán ra và vị trí thứ 7 là mẫu xe Mitsubishi Triton với 793 xe bán ra trên toàn quốc.

Isuzu D-Max dù có doanh số thấp trong nhiều năm liên tiếp, mẫu xe này cũng giữ vị trí thứ 3 trong phân khúc khi bán được 132 xe. Đứng ở vị trí tiếp theo là Mazda BT-50 với 80 xe bán ra. Bên cạnh đó, Toyota Hilux cũng đang trong tình trạng khan hàng nên tháng vừa qua không bán được chiếc nào.

Theo chia sẻ từ một số đại lý, Toyota Hilux hiện tại đang hết hàng, có thể phải nhiều tháng mới có xe bán ra. Phiên bản này sẽ là xe mới 2022 và có thể sẽ là bản nâng cấp, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Mẫu bán tải Nissan Navara không cung cấp số liệu.

Tính nửa đầu năm 2022, đã có tổng cộng 2.419 xe Mitsubishi Triton đến tay khách hàng Việt Nam, con số này nhiều hơn cả tháng 1 cao điểm mua xe đi Tết. So với tháng trước, doanh số này cao gấp khoảng 10,5 lần. Xe bán tải Triton đã và đang nhiều khách hàng lựa chọn, một phần vì kiểu dáng, xe có nhiều phiên bản và mức giá phù hợp với mức tài chính của nhiều người.

