MG5 vừa ra mắt đã được giảm giá, sedan hạng C rẻ ngang Hyundai i10

Tháng 9/2023, SAIC Motor đã giới New MG5 tại thị trường Việt Nam. Xe được định vị ở phân khúc sedan hạng C nhưng giá bán cạnh tranh với nhóm xe hạng B.

Dù ra mắt chưa lâu nhưng mới đây, MG5 số sàn đã được nhiều đại lý thông báo giảm giá. Theo đó, cả 3 phiên bản L MT, CVT STD và CVT Delux đều được giảm đồng loạt 25 triệu tiền mặt.

Mẫu xe Giá niêm yết Giá đại lý Mức giảm New MG5 MT 399.000.000 374.000.000 25.000.000 New MG5 1.5L CVT STD 459.000.000 434.000.000 25.000.000 New MG5 1.5L CVT Delux 499.000.000 474.000.000 25.000.000

(đơn vị: VND)

Với mức giảm trên, giá bán phiên bản thấp nhất của New MG5 chỉ còn 374 triệu đồng, rẻ ngang những mẫu xe hạng A trên thị trường như Hyundai Grand i10 (từ 360 triệu đồng) và KIA Morning (từ 369 triệu đồng).

New MG5 sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.601 x 1.818 x 1.489 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.680 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Kích thước này ngang ngửa với những mẫu xe hạng C như Toyota Corolla Altis, Honda Civic hay Hyundai Elantra.

Tuy nhiên, MG5 mới ra mắt hướng tới những khách hàng thuộc giới kinh doanh dịch vụ vận tải - nơi các mẫu sedan hạng B thống trị. Với lần ưu đãi này, mẫu xe mới ra mắt của MG Việt Nam gây sức ép không nhỏ đến không chỉ xe hạng B mà thậm chí cả xe hạng A.

Nội thất MG5 số sàn trông vẫn khá hiện đại với vô lăng D-Cut tích hợp phím chức năng, màn hình giải trí trung tâm 8 inch cùng hệ thống âm thanh 4 loa, bảng đồng hồ tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin TFT ở chính giữa. Hàng ghế sau rộng rãi với bệ tỳ tay trung tâm.

Để có giá bán rẻ, MG5 bản số sàn bị lược bỏ một số trang bị như sử dụng ghế nỉ, chỉnh cơ, không có cửa sổ trời, chìa khóa cơ, phanh tay cơ,...

Cả 3 phiên bản New MG5 đều sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số CVT (tùy phiên bản) và hệ dẫn động cầu trước.

Trang bị an toàn tiêu biểu trên New MG5 có thể kể đến như: chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh EBD, hệ thống kiểm soát phanh khi cua CBC, hệ thống cân bằng điện tử ESP, camera 360, cảm biến áp suất lốp… Công nghệ an toàn thụ động với khung xe cứng vững, 6 túi khí xung quanh và móc ghế trẻ em ISOFIX bảo vệ hành khách một cách toàn diện.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]