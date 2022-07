Mercedes-Maybach GLS 600 phiên bản đặc biệt đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Theo thông tin từ nhà sản xuất thì mẫu SUV siêu sang Mercedes-Maybach GLS 600 Edition 100 đã có mặt tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên xe đã có chủ khi được đặt hàng từ nửa năm trước. Mức giá của mẫu xe này vẫn chưa được công bố, theo một số nguồn tin thì chủ nhân của mẫu siêu sang này là bạn của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường.

So với với phiên bản GLS 600 tiêu chuẩn thì Mercedes-Maybach GLS 600 Edition 100 không có nhiều sự khác biệt ở kiểu dáng cũng như thiết kế nhưng lại mang điểm nhấn đến từ ngoại thất 2 tông màu được sơn thủ công gồm bạc High-tech Silver và xanh Nautical Blue.

Mercedes-Maybach GLS 600 Edition 100 được trang bị bộ 5 chấu kích thước 21 inch được đúc nguyên khối có kiểu dáng khá tương đồng với mẫu sedan siêu sang S680 Maybach nhưng được sơn màu xám thay vì crôm bóng. Ngay phần cột C và bệ bước chân đều được gắn huy hiệu Edition 100.

Không gian bên trong của Mercedes-Maybach GLS 600 Edition 100 được bọc da Maybach Exclusive Nappa màu trắng Crystal White kết hợp với các chi tiết màu xám tương phản. Phần táp-lô và một số chi tiết khác được ốp gỗ Piano đen bóng đi kèm các chi tiết sơn mài.

Khoang ca bin phía sau dạng thương gia với hai ghế đơn massage tích hợp bệ đỡ chân, bàn gấp, tủ lạnh mini, màn hình giải trí riêng từng ghế, rèm chỉnh điện, và một máy tính bảng tại bệ trung tâm dùng để điều khiển các chức năng khác. Đi kèm với đó là loạt phụ kiện dành cho phiên bản Edition 100 như bộ ly bạc cao cấp Robbe & Berking, bút Maybach The Peak bằng vàng 18 carat và khảm 100 viên kim cương do Maybach Icons of Luxury chế tác.

Mercedes-Maybach GLS 600 Edition 100 vẫn trang bị động cơ xăng V8, dung tích 4.0L tăng áp kép, cho công suất 558 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 730 Nm kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh 4Matic, treo khí nén, hộp số 9 cấp. Ngoài ra xe còn có một số tính năng an toàn như camera 360 độ, phanh chủ động, hệ thống tự động bảo vệ trước va chạm Pre-Safe và Pre-Safe Sound, cảnh báo mất tập trung...

Đúng như tên gọi, Mercedes-Maybach GLS 600 Edition 100 chỉ có 100 chiếc được sản xuất và chia đều cho toàn thế giới, thế nên việc mang mẫu xe siêu sang này về Việt Nam không hề dễ dàng và có khả năng đây là phiên bản Edition 100 chính hãng độc nhất ở thời điểm hiện tại.

Giá bán của Mercedes-Maybach GLS 600 Edition 100 hiện không được công bố, tuy nhiên mức giá cho Mercedes-Maybach GLS 600 tiêu chuẩn khởi điểm từ 11.5 tỷ đồng và có thể cao hơn tùy thuộc vào các tùy chọn cá nhân của người mua.

Với mức giá không hề rẻ từ 11 tỷ đồng cho phiên bản tiêu chuẩn Mercedes-Maybach GLS 600 được định vị cạnh tranh với các đối thủ như với Range Rover Autobiography hoặc các SUV siêu sang hơn như Range Rover SVAutobiography, Aston Martin DBX hoặc Bentley Bentayga V8….

