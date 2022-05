KIA Sorento tại Việt Nam thay logo mới, tăng giá 70 triệu đồng một số phiên bản

KIA Sorento mới vẫn “lỡ hẹn” phiên bản Hybrid với các khách hàng Việt.

Theo tìm hiểu, từ ngày 6/5/2022, giới tư vấn bán hàng KIA đồng loạt chào bán mẫu xe Sorento sử dụng logo mới với giá như sau:

Phiên bản Giá cũ (tỷ VND) Giá mới (tỷ VND) Mức tăng Kia Sorento 2.2D Luxury 1,119 1,119 - Kia Sorento Premium 2.2D AWD 1,239 1,239 Kia Sorento 2.2D Signature AWD 6 chỗ 1,299 1,299 Kia Sorento 2.2D Signature AWD 7 chỗ 1,299 1,299 Kia Sorento 2.5G Premium 1,139 1,139 Kia Sorento 2.5G Signature AWD 6 chỗ 1,229 1,299 70 triệu VND Kia Sorento 2.5G Signature AWD 7 chỗ 1,229 1,299

Danh sách phiên bản KIA Sorento lần này vẫn chưa có bản Hybrid, dù trước đó, phía THACO công bố sẽ mở bán vào tháng 3 năm nay.

KIA Sorento là xe lắp ráp trong nước nên được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đến hết 31/5/2022, tuy nhiên khi so với đối thủ Santa Fe thì doanh số vẫn thấp hơn hẳn. Do đó, việc tăng giá và chưa cập nhật bản Hybrid mới lần này có thể khiến Sorento kém đi tính cạnh tranh so với đối thủ đồng hương.

Ở thế hệ mới, KIA Sorento “lột xác” từ ngoài vào trong, hệ thống khung gầm mới, động cơ mới và nhiều công nghệ an toàn tiên tiến. Đặc biệt, tiện nghi nội thất được nâng cấp rõ rệt với ghế chỉnh điện có nhớ vị trí và sưởi, màn hình lớn 12,3 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm 10,25 inch, âm thanh Bose,...

Tháng 7/2021, THACO bổ sung thêm cho KIA Sorento mới hệ thống giám sát áp suất lốp tích hợp theo xe, hiển thị trên màn hình cùng bệ bước chân bên ngoài.

Tại Việt Nam, Kia Sorento đang được bán trên thị trường với 7 phiên bản, 2 loại động cơ, 2 loại hộp số, 2 loại hệ dẫn động và 2 kiểu cấu hình chỗ ngồi (6 chỗ hoặc 7 chỗ). Động cơ diesel dung tích 2.2L cho công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp ly hợp kép. Loại máy xăng dung tích 2.5L cho công suất 177 mã lực, mô-men xoắn 232 Nm, đi kèm số tự động 6 cấp. Hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, KIA Sorento đạt mức tiêu thụ 1.289 xe, xếp thứ 3 trong phân khúc SUV cỡ trung, cạnh tranh với các đối thủ: Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, Toyota Fortuner, Ford Everest và Mitsubishi Pajero Sport,...

