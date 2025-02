Kia Soluto số tự động đời mới nhất có nên mua không?

Giá hợp lý

Hiện nay, KIA Soluto số tự động có 2 biến thể cho khách hàng lựa chọn gồm:

KIA Soluto AT Deluxe: Giá 439 triệu đồng

KIA Soluto AT Luxury: Giá 449 triệu đồng

Sự khác biệt giữa hai phiên bản này ở việc bản Luxury có ghế da 2 tông màu trong khi bản Deluxe chỉ dùng ghế da 1 màu. Đồng thời bản Luxury được trang bị thêm Cruise Control hiện đại.

Với mức giá bán này, KIA Soluto đem tới sự lựa chọn hợp lý dành cho nhiều khách hàng, đặc biệt là những khách hàng trẻ lần đầu mua xe. Mức giá của Soluto số tự động chỉ tương đương với giá bán Hyundai Accent số sàn bản thấp nhất, điều này rõ ràng là mang tới khách hàng nhiều hấp dẫn.

Vận hành linh hoạt

Với kích thước tổng thể là 4,300 x 1,700 x 1,460mm, cùng bán kính quay xe tối thiểu chỉ 5200mm KIA Soluto số tự động đem tới sự linh hoạt cho khả năng di chuyển trên đường phố đông đúc, việc quay đầu, chuyển hướng ở góc hẹp cũng rất thuận tiện.

Đi kèm với đó là khối động cơ Kappa 1.4L, 4 xi lanh thẳng hàng, công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút, đủ mạnh mẽ cho khả năng vận hành linh hoạt ở trên đường phố. Soluto AT sử dụng hộp số tự động 4 cấp, nên so với bản số sàn Soluto MT thì thao tác sử dụng dễ hơn, do đó đặc biệt phù hợp với người mới cầm lái, đặc biệt là chị em phụ nữ.

KIA Soluto số tự động cũng được trang bị vô lăng bọc da được nhiều người đã sử dụng đánh giá là lực cản vô lăng có cảm giác tăng lên một cách tự nhiên khi đi lâu hơn. Ngoài ra, xe cũng được trang bị lái trợ lực điện MDPS tiện lợi, và bản Luxury còn có Cruise Control hiện đại đưa tới trải nghiệm lái xe khá ấn tượng.

KIA Soluto cũng được đánh giá cao về sự ổn định và cách âm tốt nhờ hệ thống treo trước kiểu MacPherson và hệ thống treo sau thanh xoắn được tối ưu.

Thiết kế hiện đại nhưng chưa hấp dẫn

Ngoại thất của KIA Soluto số tự động hấp dẫn khách hàng bởi những đường nét trẻ trung năng động, tuy nhiên rõ ràng là đặt cạnh các mẫu sedan B khác thì mẫu xe này sẽ kém hấp dẫn hơn. Chính vì thế, sản phẩm sẽ phù hợp hơn với những người không thích có sự chú ý khi di chuyển trên đường.

Không gian nội thất của KIA Soluto số tự động cũng chật chội hơn so với các mẫu sedan B, đặc biệt ở hàng ghế sau. Do đó, xe chỉ phù hợp với các gia đình trẻ có con nhỏ thì rất thoải mái bởi ghế ngồi được bọc da hiện đại, và khoang hành lý cũng thoải mái để chứa các đồ đạc khi đi chơi, hoặc về quê.

Các trang bị trên KIA Soluto có thể nói là chỉ ở mức cơ bản với đèn pha halogen, cụm đồng hồ kết hợp analog và LCD 2,8 inch, màn hình giải trí 7 inch có Android Auto và Apple CarPlay, hệ thống âm thanh 6 loa, hệ thống điều hòa trên xe vẫn là dạng chỉnh cơ truyền thống.

Cùng với đó, các trang bị cũng rất cơ bản với 2 túi khí, hệ thống phanh đĩa trước sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống tự động khóa cửa khi xe chạy.

KẾT LUẬN

Có thể thấy, KIA Soluto số tự động mang tới cho khách hàng một mẫu sedan B với sự linh hoạt và ổn định khi vận hành, các trang bị đáp ứng được nhu cầu ở mức trung bình, nên đặc biệt phù hợp với những khách hàng trẻ mới lần đầu mua xe. Xe cũng sẽ là lựa chọn rất hợp lý dành cho chị em phụ nữ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố.