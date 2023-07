Khám phá nền tảng lái xe an toàn hàng đầu L.E.M.O.N

Mẫu xe Haval Jolion được xây dựng trên nền tảng công nghệ L.E.M.O.N đã trở thành ấn phẩm ăn khách tại thị trường Saudi Arabia, Chile, Nga và các thị trường chủ lực khác của nhà sản xuất này, và còn thu hút được sự chú ý của giới truyền thông qua các thông tin trên mạng Internet. Mẫu xe Haval Jolion này đặc biệt nổi bật ở khía cạnh hiệu suất an toàn, vươn tới vị trí dẫn đầu so với nhiều ấn phẩm cùng phân khúc khác thậm chí là ở cả cấp độ thị trường quốc tế.

HAVAL JOLION.

Trong thực tế nền tảng công nghệ L.E.M.O.N mang tầm nhìn tương lai và hướng đến vị trí dẫn đầu trên thế giới, là loại mô-đun công nghệ rất thông minh, mang hàng loạt ưu thế như: Tính linh hoạt, hiệu suất cao, an toàn cao, và trọng lượng nhẹ. Trong đó hệ thống an toàn của nền tảng này tích hợp 18 tình huống sử dụng tiêu biểu được thu thập từ những người dùng trên toàn cầu và đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu của đánh giá an toàn 5 sao NCAP và đạt mức đánh giá cao nhất (mức Tốt) của IIHS.

Nền tảng L.E.M.O.N theo tiêu chuẩn an toàn của nhiều nước.

Hệ thống an toàn như thế đã trải qua 124 loại kiểm tra điều kiện vận hành và hơn 8.000 cập nhật và tối ưu hóa mô phỏng ảo. Bên cạnh các tiêu chuẩn và quy định đánh giá toàn cầu như trên, Haval cũng phân tích và nghiên cứu các điều kiện vận hành ngoài tiêu chuẩn bằng việc tập trung vào các tình huống va chạm thực tế có tần suất cao.

Kết quả là, nền tảng L.E.M.O.N trở thành một trong số ít các nền tảng trong ngành công nghiệp ô tô có thể đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn chống va đập nghiêm ngặt nhất thế giới và cải thiện sự an toàn lái xe cho người sử dụng ở mọi phương diện.

Cấu trúc bảo vệ và giảm thiểu chấn thương cho người ngồi.

Với sự hỗ trợ của L.E.M.O.N, xe Haval Jolion có khả năng cạnh tranh rất cao trên thị trường trong việc đảm bảo an toàn cho người sử dụng, người đi đường, an toàn phương tiện và an toàn cho nguồn năng lượng mới.

Cấu trúc hấp thụ năng lượng giảm thiểu biến dạng xe.

Ở khía cạnh an toàn cho người dùng, Haval Jolion cung cấp sự bảo vệ đa chiều kích và được trang bị hệ thống cân bằng điện tử (ESP) 9.3 thế hệ mới nhất, kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi tốc độ và hỗ trợ hành trình thông minh, hệ thống phanh khẩn cấp tự động ở tất cả các tình huống và các hệ thống hỗ trợ lái xe khác, vì thế có thể giúp người sử dụng dễ dàng kiểm soát các điều kiện đường đi khác nhau từ đường dành cho xe chạy ở vận tốc cao, cho tới đường đô thị hay đường đi trong các điều kiện thời tiết mưa và tuyết.

Giám sát môi trường xung quanh 360 độ.

Trên xe còn có các trang bị hiện đại như hệ thống định nghĩa hình ảnh có độ nét 360, cảnh báo quá tốc độ/ giảm sát mệt mỏi, giám sát áp suất lốp, 6 túi khí cung cấp bởi hãng Autolive, và mở khóa tự động/ ngắt dầu khi xảy r ava chạm. Các trang bị này được cài đặt trên xe đem tới sự an toàn cho người sử dụng và người đi đường theo cả cách chủ động và bị động.

Công nghệ truyền thông 5G và đánh giá trước các nguy cơ V2X.

Chưa hết, Haval Jolion còn sử dụng bộ khung gầm bằng thép có độ dẻo dai cao 73% đảm bảo an toàn và bảo vệ xe, cũng như giảm cấp độ hỏng hóc và chi phí bảo dưỡng cho phương tiện khi va chạm với các phương tiện khác ở tốc độ thấp. Đồng thời, Haval Jolion cũng được cung cấp các giải pháp an toàn từ bảo vệ cơ khí, bảo vệ điểm và các chiến lược phần mềm, giúp đảm bảo giảm đáng kể tỷ lệ tai nạn giao thông của lái xe.

Chính nền tảng này cũng được nhà sản xuất trang bị trên mẫu Haval 6 HEV, dự kiến sẽ có mặt tại thị trường Việt trong tháng 8 tới theo đường nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây là chiếc SUV cỡ C đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng xe trong nước, sau khi hãng tiết lộ đã có những đơn hàng đầu tiên dành cho model này.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/kham-pha-nen-tang-lai-xe-an-toan-hang-au-l-e-m-o-n-a618748.html