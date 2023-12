Jeep Grand Cherokee có phiên bản cao cấp nhất tại Việt Nam, giá bán gần 7 tỷ đồng

Công ty TNHH JVA TP.HCM (Jeep Vietnam Automobiles) tổ chức Lễ Kỷ Niệm 03 Năm Thành Lập, đánh dấu chặng đường phát triển của JVA trong hành trình đưa thương hiệu Jeep – RAM về thị trường Việt Nam. Cụ thể, trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 3 năm thành lập với nhiều điểm nhấn như: Ngày 07/05/2020, Jeep Vietnam Automobiles hợp tác với tập đoàn FCA IO (FCA International Operations) tổ chức công bố thương hiệu Jeep tại Việt Nam. Ngày 20/12/2020, Jeep Vietnam Automobiles ra mắt showroom 3S đầu tiên tại địa chỉ quận 7 (TP.HCM).

Và đầu năm 2022, Jeep Vietnam Automobiles tiếp tục khai trương showroom 3S thứ hai tại TP.HCM. Đây là showroom 3S và là showroom có quy mô lớn nhất toàn quốc. Và hiện nay, mọi hoạt động kinh doanh của JVA đều diễn ra tại showroom này.

Năm 2022, lần đầu tiên JVA tham gia sự kiện Triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show), trưng bày các dòng xe Jeep Wrangler, Gladiator, RAM Longhorn, RAM Night Edition, RAM TRX và ra mắt dòng SUV đô thị hạng sang Jeep Grand Cherokee – The Best SUV Ever – dòng xe dành nhiều giải thưởng nhất từ trước đến giờ của thương hiệu Jeep. Bên cạnh đó, JVA còn tổ chức sự kiện lái thử Jeep Wowmazing Drive với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Bao gồm các bài: Lội nước, cầu cao, đường gập ghềnh, đường trơn trượt.

Nhân sự kiện này, JVA cũng cho giới thiệu những phiên bản 7 chỗ của dòng xe Jeep Grand Cherokee L. Jeep Grand Cherokee L là dòng SUV đô thị 03 hàng ghế (6,7 chỗ), sang trọng dành cho những gia đình doanh nhân, với trang bị hiện đại, sở hữu khả năng vượt địa hình của thương hiệu Jeep.

Năm 2022, tại sự kiện triển lãm ô tô Việt Nam (Việt Nam Motor Show), Jeep Vietnam Automobiles đã ra mắt Jeep Grand Cherokee L phiên bản Summit Reserve (6 chỗ) – Phiên bản cao nhất của dòng Grand Cherokee với đầy đủ trang bị. Ngay sau thời điểm đó, Jeep Grand Cherokee L nhận về nhiều lời khen ngợi từ khách hàng và giới truyền thông đánh giá xe. Nhưng vì nhiều lý do khách quan khiến các phiên bản Grand Cherokee chưa về kịp trong năm 2022.

Đến nay, ngày 19/12, JVA đã cho ra mắt thêm các phiên bản mới của dòng xe Jeep Grand Cherokee L, đây là các phiên bản giới hạn, bao gồm: Limited, Summit, Sport Edition, Black Edition. Điểm khác biệt của sự kiện năm nay là các phiên bản Jeep Grand Cherokee có 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi thay vì 3 hàng ghế 6 chỗ ngồi như lần ra mắt vào năm 2022.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự xuất hiện đặc biệt của Jeep Grand Cherokee model year 1986 và 1997, mẫu xe đời đầu của dòng Cherokee. Trải qua gần 40 năm những chiếc xe này vẫn luôn bền bỉ, là trợ thủ đắc lực cùng chủ nhân của nó.

Các phiên bản của Jeep Grand Cherokee L đều được trang bị hơn 110 tính năng an toàn và bảo mật. Trong đó có thể kể đến là cụm tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến nhất như tự động chỉnh làn, đèn HUD, camera quan sát ban đêm, hệ thống radar trước đầu xe có khả năng phát hiện vật thể (người đi bộ, động vật) từ khoảng cách 200m, kể cả trong bóng tối (hiển thị hình ảnh trên đồng hồ tốc độ kỹ thuật số), tự động dừng – phanh trước va chạm.

Các phiên bản Grand Cherokee L được trang bị động cơ Pentastar V6, công suất 293 mã lực, mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Xe được trang bị các chế độ đi đường trường, đá, bùn/đất, tuyết, leo trèo để người dùng có thể sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau. Jeep Grand Cherokee là dòng SUV đô thị sang trọng đi địa hình tốt nhất trong phân khúc SUV Mid-Size hiện nay.

Được biết, Jeep Grand Cherokee, ngoài giải thưởng Best Family Car do Car and Driver bình chọn, còn có rất nhiều các giải thưởng khác do tổ chức – tạp chí – người tiêu dùng bình chọn, đưa Jeep Grand Cherokee trở thành một trong những mẫu xe chờ lâu nhất để đặt hàng hiện nay tại Mỹ, chỉ sau Jeep Grand Wagoneer trong mẫu xe đô thị hạng sang.

Một số giải thưởng tiêu biểu của Jeep Grand Cherokee đạt được có thể kể đến như: Best Family Car (Xe Gia Đình Tốt Nhất); Best Large Utility (Xe Đa Dụng Tốt Nhất); Best New SUV 2022 (Dòng Xe SUV tốt nhất); Best Family SUV (Dòng SUV gia đình tốt nhất), Military AutoSource Fan Favorite (Dòng Xe Được Fan Xe Quân Đội ưa chuộng nhất), Most Awarded SUV Ever (Dòng SUV đạt được nhiều giải thưởng nhất), TOP 10 Best Interiors List in First Year of Eligibility (TOP 10 Xe Có Nội Thất Tốt Nhất).

Ông Phương Anh Phát – Tổng Giám Đốc Jeep Vietnam Automobiles cho biết: “Thời điểm ra mắt tại VMS 2022, chúng tôi chỉ có phiên bản Summit Reserve, năm 2023, chúng tôi đã làm việc với tập đoàn FCA để mang về thêm nhiều phiên bản khác nhau, giúp khách hàng có thể thuận lợi lựa chọn sở hữu. Jeep Grand Cherokee L là cái tên khá mới mẻ với khách hàng Việt nhưng tôi tin rằng Chiếc SUV dành được nhiều giải thưởng nhất từ trước đến nay của Jeep – The Best SUV Ever sẽ là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc SUV gia đình hạng sang.”

Bảng giá chi tiết các phiên bản của dòng xe Jeep Grand Cherokee tại Việt Nam:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Summit Reserve – Black Package (6&7 seats) 6,988 Summit Reserve (6&7 seats) 6,888 Sport Limited (6&7 seats) 6,188

