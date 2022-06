Isuzu Mu-X giảm giá mạnh dọn kho chờ phiên bản mới

Mới đây các tư vấn bán hàng vừa chào bán mẫu Isuzu Mu-X thế hệ hiện tại nhưng có mức giá được xem là xả hàng khi chỉ còn từ 760 triệu đồng. Theo các thông tin đây là lô xe cuối cùng được ưu đãi nhằm dọn kho đón thế hệ mới.

Trong đó phiên bản Mu-X B7 MT 2WD dù là tiêu chuẩn nhưng vẫn có một số trang bị hiện đại như đèn pha bi-Led, lưới tản nhiệt mạ, tay nắm cửa, gương chiếu hậu mạ crôm, ghế bọc da, màn hình trung tâm 7 inch, 6 loa âm thanh. Phiên bản số tự động tiêu chuẩn Plus AT 2WD có màn hình trung tâm lớn hơn kích thước 8 inch, màn hình trần xe 10.2 inch, điều hòa tự động, bản cao cấp hơn bổ sung thêm ghế chỉnh điện.

Hai phiên bản tiêu chuẩn có tương đối đầy các hệ thống phanh hỗ trợ như ABS, EBD, BA, 2 túi khí, phiên bản cao cấp có thêm cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc/đổ đèo, camera lùi và 6 túi khí.

Mặc dù khác nhau về trang bị nhưng cả 3 phiên bản đều có chung cấu hình động cơ dầu, dung tích 1.9L, cho công suất 150 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 350 Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp và dẫn động cầu sau. Phiên bản cao cấp nhất có thêm dẫn động 2 cầu. Với dung tích động cơ dầu, dung tích 1.9L thì đây được xem là hạn chế so với các đối thủ khác có hiệu suất cao hơn.

Hiện tại các thông tin về phiên bản mới của Isuzu Mu-X thế hệ mới ngày càng nhiều, đáng chú ý với sự nâng cấp ở ngoại thất và nội thất, đặc biệt là bổ sung thêm phiên bản 3.0L để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên giá xe sẽ có mức điều chỉnh cao hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Trong phân khúc dù có mức giá thấp nhất, nhưng Isuzu Mu-X chỉ là lựa chọn của số ít người bởi thiết kế cũng như hiệu suất động cơ chưa đáp ứng được số đông thị hiếu người dùng thế nên doanh số không có sự nổi trội khi so với những cái tên như Ford Everest hay Toyota Fortuner.

Xe có tất cả ba phiên bản của Isuzu Mu-X gồm B7 MT 2WD, Plus AT 2WD, Prestige AT 2WD có giá ưu đãi lần lượt 760, 820 và 900 triệu đồng, trước đó xe có giá đề xuất 799, 859 và 949 triệu đồng. Tuy nhiên lần này số xe tồn kho không còn nhiều, chỉ khoảng trên dưới 20 xe.

