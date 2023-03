Honda CR-V thế hệ mới dự kiến về Việt Nam vào cuối năm nay

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, Honda CR-V thế hệ mới dự kiến sẽ về nước vào cuối năm nay. Điều này là hoàn toàn có khả năng, bởi từ năm ngoái, Honda đã nhiều lần đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của mẫu xe này tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, mẫu SUV cỡ C này cũng liên tục được ưu đãi, giảm giá lên đến 200 triệu đồng trong vài tháng gần đây. Việc này ngoài kích cầu mua sắm còn là động thái “dọn kho” để đón Honda CR-V thế hệ mới.

Hiện tại, thông tin chính thức về CR-V thế hệ mới và trang bị đi kèm chưa được Honda tiết lộ. Tuy nhiên, khả năng xe sẽ sở hữu thiết kế và một số trang bị tương tự Honda CR-V 2023 mới ra mắt ở Thái Lan.

Tại Thái Lan, Honda CR-V 2023 được phân phối với 5 phiên bản, cùng 2 tùy chọn nội thất (5 và 7 chỗ). Giá bán của xe dao động từ 1,419 - 1,729 triệu Baht (khoảng 979 - 1,193 tỷ đồng).

Xe được trang bị 2 hệ truyền động khác nhau. Thứ nhất là động cơ xăng VTEC Turbo 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm như cũ. Động cơ này đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT.

Thứ hai là hệ truyền động hybrid (e:HEV) bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 2 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 204 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 271 Nm. Hai động cơ này sẽ đi với hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD, tùy phiên bản.

Ở thế hệ mới, Honda CR-V 2023 đã được tăng kích thước và thay đổi thiết kế theo phong cách cứng cáp, vuông vức hơn. Số đo D x R x C cua xe lần lượt là 4.694 x 1.864 x 1.692 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với phiên bản tiền nhiệm, CR-V thế hệ thứ 6 dài hơn 84 mm, rộng hơn 9 mm, cao hơn 3 mm và chiều dài cơ sở dài hơn 38 mm.

Khác với xe ở Mỹ, Honda CR-V 2023 tại Thái Lan chỉ có 1 loại lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn mới, được làm thẳng đứng, đi kèm là mắt lưới tổ ong sơn màu đen thể thao. Ngay cả viền bao quanh lưới tản nhiệt cũng được sơn màu đen bóng. Ở bản E tiêu chuẩn, lưới tản nhiệt sẽ được trang trí bằng các chi tiết mạ crôm.

Hệ thống đèn chiếu sáng trước gồm đèn pha LED và dải đèn LED định vị ban ngày đều được thiết kế lại để hài hoà hơn với bộ lưới tản nhiệt mới. Tiếp đến là cản trước mới, tích hợp hốc gió trung tâm rộng và khe gió hình chữ "L" ở hai góc đầu xe.

Bên hông xe, CR-V 2023 tại Thái Lan được trang bị bộ mâm có kích thước 18 inch hoặc 19 inch với thiết kế đa chấu và sơn một màu. Trên nóc là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chỉnh điện và anten vây cá mập.

Đuôi xe có cụm đèn hậu mới được thiết kế hình chữ "L" kéo dài lên đến cánh gió mui và ăn sâu vào bên trong cửa cốp. Cản sau đi kèm bộ khuếch tán gió, đèn phản quang nhỏ gọn và 2 đầu ống xả giả bằng thép không gỉ. Cửa cốp còn được trang bị tính năng đóng/mở chỉnh điện rảnh tay và tự động khóa khi người lái rời đi.

Khoang cabin của CR-V 2023 có phần taplo trang trí hình lưới tổ ong nằm ngang trên hốc gió điều hòa giống với Honda Civic mới. Xe sẽ có tùy chọn 2 hàng ghế hoặc 3 hàng ghế, đi kèm những trang bị hiện đại như: màn hình giải trí trung tâm kích thước 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto, dàn âm thanh Bose 12 loa, đồng hồ dạng màn hình kỹ thuật số 10,2 inch và hiển thị thông tin lên kính lái HUD, camera 360, sạc không dây và 4 cổng USB Type A/Type C.

Ngoài ra, CR-V mới còn có hệ thống đèn viền nội thất ở nhiều vị trí lần đầu tiên có trên Honda CR-V, ghế bọc da, điều hòa 2 vùng tự động, có cửa gió điều hòa riêng cho hàng ghế thứ hai và thứ ba (phiên bản 7 chỗ); ghế lái chỉnh điện 8 hướng, có nhớ vị trí, còn ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng. Người lái có thể khởi động xe từ xa, sử dụng thẻ chìa khóa Honda Smart Key Card.

Thế hệ thứ 6 của CR-V tại xứ sở chùa Vàng được nâng cấp gói an toàn chủ động Honda Sensing, giúp người lái an tâm hơn. Xe sẽ có những tính năng như: đèn pha thích ứng tự động (AHB), giảm thiểu lệch làn đường và cảnh báo chệch làn (RDM with LDM), hỗ trợ giữ làn (LKAS), phanh giảm thiểu va chạm (CMBDS), điều khiển hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF), cảnh báo xe phía trước di chuyển (LCDN), cảnh báo điểm mù BSI, camera toàn cảnh 360 độ,…

Khi về Việt Nam, Honda CR-V 2023 dự kiến sẽ bị cắt bớt trang bị để giữ giá bán cạnh tranh. Honda CR-V đang bán tại Việt Nam hiện được lắp ráp trong nước và có giá dao động từ 998 triệu đến 1,138 tỷ đồng.

